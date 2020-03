Des voyageurs à YVR confus par le manque de directives concernant la COVID-19

Des passagers relèvent un manque d'information concernant les mesures en place pour freiner la propagation du coronavirus. La plupart des passagers interrogés lundi ont affirmé en effet ignorer la règle de l'isolement de 14 jours. Certains ont soulevé, indignés, n'en avoir pris connaissance qu'une fois à proximité de la sortie de l'aéroport.

Nous avons vu la pancarte qui dit que nous devrions nous isoler, mais nous n'avons reçu aucune consigne de l'aéroport. Jessie Morales, un voyageur à l'aéroport de Vancouver

Les passagers arrivent à l'aéroport international de Vancouver lundi. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Si tout va bien, ils vont nous tester au départ, mais tout est incertain. Une voyageuse à l'aéroport de Vancouver

Des voyageurs qui proviennent de l'Asie ont atterri à l'aéroport international de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

C'était ridicule. Ce qu'il se passe à l'intérieur est vraiment ridicule. Une voyageuse à l'aéroport de Vancouver

La section départs des vols internationaux de l'aéroport de Vancouver semble vide. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Les autorités aéroportuaires n'ont fait qu'une déclaration écrite sommaire en répétant la décision du gouvernement fédéral de faire de Vancouver l'un des quatre aéroports canadiens à accepter des vols internationaux.