Fermeture des frontières canadiennes : les effets seront sentis à l'aéroport de Regina

Dès aujourd’hui, seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents, les membres d’équipage, les diplomates et ceux dont la famille est canadienne pourront continuer d’entrer au pays, en plus des Américains.

Pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, Ottawa a aussi annoncé que seuls les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary pourront recevoir des vols internationaux.

À l’aéroport de Regina, le directeur général anticipe les impacts économiques de cette mesure. Déjà, les effets de la pandémie du nouveau coronavirus se font sentir.

« Nous avons déjà constaté une réduction des ventes commerciales et de façon plus générale, une diminution du nombre de voyages », explique James Bogusz.

Même s’il est « beaucoup trop tôt » pour dire quels seront les effets à plus long terme, la gestion aéroportuaire et les entreprises seront certainement touchées, dit-il.

Le directeur général souligne également que les mesures préventives ont été renforcées à l’aéroport et continueront de l’être.

Les services frontaliers ont été accrus, les points de contact comme les zones d’arrivées sont nettoyés régulièrement, nous avons 28 désinfectants pour les mains et nous comptons en ajouter plus cette semaine. Nous avons beaucoup de savon dans les toilettes et nous distribuons des documents quand les voyageurs arrivent à l’aéroport.

James Bogusz, directeur général de l'aéroport de Regina