Alouette raffermit ses directives pour les employés revenant de l’étranger

Les employés revenus de l'étranger depuis le 12 mars et qui ne présentent aucun symptôme doivent contacter le service médical de l'entreprise pour déterminer s'ils devront rentrer au travail ou se placer en quarantaine préventive. La procédure est expliquée dans un document a mis à jour lundi à 15 heures.

Alouette rapporte qu'aucun employé revenu de voyage depuis le 12 mars ne s'est présenté au travail pour le moment, mais n'indique pas combien ont été placés en quarantaine préventive.

Dans une note interne datant du 12 mars, Alouette demandait à ses employés ayant voyagé à l'étranger de rentrer au travail s'ils étaient asymptomatiques, et ce, contrairement aux recommandations gouvernementales.

La semaine dernière, cette directive avait suscité de l'inquiétude auprès d'employés à qui nous avons parlé.

Alouette s'est ajusté depuis et a énoncé d'autres directives, notamment l'interdiction aux visiteurs sur son site et une limitation de la sous-traitance. L'étalement des périodes de repas a également été mis en place. De plus, les livreurs et camionneurs doivent demeurer dans leur véhicule lorsqu'ils circulent sur le site.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle