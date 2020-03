COVID-19 : plusieurs programmes francophones suspendus dans la région de Vancouver

10 jours en moins du Printemps de la francophonie

Le Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF) de l'Université Simon Fraser a décidé, lundi, de suspendre tous les événements du Printemps de la francophonie. Ce rendez-vous annuel se déroulait depuis le 2 mars et aurait dû s'achever le 27 mars.

Ses organisateurs parlent de mesure de précaution en réponse aux circonstances actuelles liées à la COVID-19 .

Toutefois, le BAFF espère accueillir certains de ces événements à des dates ultérieures . Le Printemps de la francophonie célèbre la francophonie canadienne dans des conférences et activités culturelles.

La Maison de la Francophonie fermée

Durant le reste du mois de mars, les employés des organismes locataires de la Maison de la Francophonie demeureront chez eux. Les gestionnaires de l'édifice de Vancouver ont pris cette décision en raison des recommandations des autorités politiques et sanitaires.

La Société de développement économique (SDE), locataire de l'édifice, offrira désormais ses services uniquement par téléphone et vidéoconférence afin de protéger son personnel de la propagation du coronavirus. La SDE annule par ailleurs un atelier qui était prévu le 28 mars.

La Maison de la Francophonie à Vancouver Photo : ICI Radio-Canada

La Maison de la Francophonie compte plus d'une dizaine d'organismes commanditaires et locataires et deux locataires commerciaux dont le restaurant Salade de fruits.

Parmi ceux-ci, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) a pris également la décision de suspendre ses activités jusqu'au 12 avril minimum, car la sécurité de nos jeunes est une priorité , souligne l'organisme sur les réseaux sociaux. Le CJFCB annule, reporte ou organise virtuellement certains événements.

Trottin-Trottinette

Alors que la relâche de printemps en est à ses débuts, le conseil d'administration de Trottin-Trottinette annonce la fermeture de tous les services à compter de la fin de la journée, et ce durant deux semaines.

L'organisme sans but lucratif, qui offre notamment la prématernelle et le service de garde parascolaire, a pris cette décision à la suite de la demande du premier ministre Justin de rester à la maison , explique le conseil d'administration dans sa lettre adressée aux parents. Il veut assurer la sécurité des enfants et de son personnel .