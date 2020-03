La communauté d’affaires de la capitale nationale nage dans l’incertitude

Pendant que les mesures pour contenir la propagation de la COVID-19 se multiplient, les gouvernements tentent aussi d'en limiter les impacts sur l'économie. L'Ontario et le Québec ont annoncé lundi plusieurs mesures pour les travailleurs et les entreprises pour qui les impacts seront inévitables.

Avec ses rues complètement désertes, le paysage de la capitale nationale ne ressemble en rien à ce dont il avait l’air il y a une semaine seulement. Plusieurs petites entreprises ont dû prendre la décision de fermer leurs portes en raison des directives gouvernementales et leurs propriétaires sont désormais en mode gestion de crise.

Les gens ont répondu présents lorsqu’on était ouverts, mais à un moment donné, c’est de la sécurité publique , fait valoir Alexandre Leblanc, le directeur général du restaurant Piz'za-za et du café Aux 4 jeudis, situés sur la rue Laval, à Gatineau.

On se rend compte que les gens préfèrent rester à la maison, donc on veut répondre à ça aussi pour nos employés. Pour l’instant, il serait peut-être plus sage pour la société au complet de s’auto-isoler , renchérit Éric Gaudreault, le vice-président de Vision centre-ville et propriétaire du café-bistro Le Troquet.

En termes de gestion et de planification, c’était quand même assez bordélique depuis environ une semaine , rajoute M. Leblanc.

Le restaurant Le Troquet dans le Vieux-Hull à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

« On contrôle ce qu’on peut contrôler », disent les restaurateurs

La fermeture de la plupart des restaurants pourtant autorisés à demeurer ouverts avec une clientèle réduite signifie que des centaines d'employés seront mis à pied.

On va aider au maximum qu’on peut le faire pour soutenir nos employés qui sont très importants , assure M. Leblanc, tout en reconnaissant que cette bonne volonté sera tout de même limitée.

Aucun commerce n’a de fonds illimités pour payer des employés quand il n’y a aucune entrée d’argent. On ne parle pas de quelques jours, on parle de semaines , souligne le vice-président de Vision centre-ville, qui dresse le même constat.

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi une série de mesures stimuler l'économie. Les travailleurs qui doivent s'isoler et qui n'ont pas droit à l'assurance emploi pourront recevoir 573 dollars par semaine, alors que des prêts seront aussi consentis aux entreprises qui auront besoin de liquidités.

Ces fonds qui seront absolument nécessaires, selon M. Gaudreault. Habituellement au printemps, les gens sortent plus, les affaires sont bonnes, et ça nous aide à passer au travers de quelques dettes qu’on aurait pu accumuler pendant l’hiver , explique-t-il.

Le problème présentement, c’est qu’on est tellement dans l’inconnu , évalue pour sa part Pierre Samson, le président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Pierre Samson est président de la Chambre de commerce de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

S’activer pour trouver des solutions

Tout le monde souhaite faire sa part pour limiter la propagation du virus, mais la communauté des gens d’affaires de la région souhaite surtout mettre l’épaule à la roue pour préserver la santé économique de ses membres.

On va mettre en place un comité d’urgence avec ID Gatineau et le secrétariat de la Commission de développement économique pour réellement regarder les besoins de tous les gens d’affaires de Gatineau , annonce M. Samson.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, Lise Sarrazin, croit avoir une piste de solution pour ceux qui voudraient faire leur part pour aider les restaurateurs.

Vous pourriez acheter des chèques-cadeaux. Ça se fait en ligne et vous allez pouvoir y aller éventuellement. Ça permet d’aider l’entrepreneur qui va potentiellement être obligé de fermer , suggère-t-elle.

Bien que tout le monde semble en accord avec les mesures préventives imposées par les autorités de santé publique, nombreux sont ceux qui ne peuvent s’empêcher de s’inquiéter quant à la durée de toutes les mesures annoncées et de leur impact sur les entreprises de la région.

Avec les informations d'Audrey Roy et de Nathalie Tremblay