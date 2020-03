COVID-19 : « ne pas créer la panique », le défi des garderies

En ce lundi du mois de mars, tout semble normal dans l’établissement qui accueille les jeunes enfants. Toutefois, depuis l’annonce des premiers cas de coronavirus au Manitoba, un vent d’inquiétude souffle parmi les éducatrices à la garderie Les Bambins.

Nous devons accueillir [les enfants] comme d'habitude. Nous ne devons pas créer un sentiment de panique avec les enfants, mais nous, nous avons peur… , lâche Rosette-Nadège Ngo Tona, éducatrice en petite enfance à la garderie Les Bambins.

Difficile de garder ses distances

Si les éducatrices sont inquiètes, elles tentent néanmoins par tous les moyens de ne pas le montrer.

Nous n'avons pas besoin de créer la peur chez les enfants parce qu’ils ne savent même pas ce qu’est cette maladie. Nous ne pouvons pas nous mettre à les fuir quand ils courent vers nous , continue l'éducatrice.

L'accueil, les repas, la sieste ou encore les activités ont été repensés. La garderie tente de réduire le nombre d’enfants dans le même groupe ou encore d’éviter trop de contacts.

Mais malgré toutes ces mesures de précaution, respecter les consignes de la province relève du défi.

Dans notre domaine, nous sommes vraiment proches des enfants. C’est quasiment impossible de respecter la distance ou d’empêcher un enfant d’éternuer sur ton visage ou de se moucher près de toi , dit Yasmine Jara, superviseure en petite enfance.

Les locaux sont nettoyés le plus souvent possible, mais les éducatrices disent commencer à craindre pour leur santé, celle de leurs protégés et de leur entourage.

Nous sommes beaucoup plus exposés au virus dans les services de garde. Rosette-Nadège Ngo Tona, éducatrice en petite enfance à la garderie Les Bambins

Selon la directrice de l'établissement, Thérèse Musafiri, des discussions sont en cours avec les membres du conseil d’administration pour décider s'il doit y avoir fermeture ou non.

La directrice demande aux parents de garder les enfants malades à la maison et d’avoir un plan de garde d’enfants de secours en cas de fermeture du centre.

Mme Musafiri, comme bon nombre de ses homologues, attend aussi des directives claires de la province.

Avec les informations de Laissa Pamou