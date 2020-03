Des infirmières à la retraite viennent à la rescousse du CISSS-AT

Des infirmières de la région répondent à l'appel lancé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) de sortir de leur retraite pour prêter main-forte à leurs anciennes collègues.

C'est le cas de Danielle Gélinas, une infirmière de 64 ans. Elle mentionne que son champ d'expertise en santé publique pourrait être d'utilité publique.

Je suis retraitée depuis 2014, mais par après j'ai eu un contrat qui était proche de la réalité infirmière jusqu'en 2018. C'est pour ça que je me sens encore d'attaque pour être là quelques heures ou quelques jours, si les besoins se font sentir. Mon récent parcours comme infirmière, c'était en santé publique, donc on verra ce qui sera offert.

Danielle Gélinas salue l'initiative du gouvernement du Québec de suspendre l'obligation de payer leurs cotisations à l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec dans le contexte de pandémie actuel.

Elle invite d'ailleurs ses consœurs à imiter son geste dans l'objectif d'aplanir la courbe, cette stratégie de santé publique qui vise à contenir la transmission du virus en dessous des capacités du système de santé.

Elle exhorte aussi les citoyens à respecter les consignes émises par le ministère de la Santé, notamment en limitant leurs déplacements.

On comprend que les infirmières n'ont pas tous les mêmes champs d'activités et de compétences. Alors je pense que c'est important que les différentes infirmières qui sont à la retraite, on a toutes des champs de compétences différents, il y en a que c'est aux soins intensifs, il y en a que c'est en médecine, en salle d'urgence, chez les personnes âgées en CHSLD, d'autres en santé publique. Donc, c'est de voir où seront les besoins , soutient-elle.

Ça peut faire peur un peu, mais avec de bonnes mesures de protection, les risques sont vraiment diminués. J'encourage mes collègues infirmières, entre autres celles que ça ne fait pas si longtemps qu'elles ont quitté le réseau, qui auraient probablement intérêt à donner leur nom. Et comme infirmière de santé publique, évidemment, j'encourage les gens à écouter tout ce qui est dit là-dessus.

Les travailleurs de la santé retraités qui souhaitent éventuellement se rendre disponibles peuvent manifester leur intérêt à l'adresse jecontribuecovid19@msss.gouv.qc.ca en précisant leur nom et prénom, région de travail souhaitée, titre d'emploi et secteur d'activités ainsi que leur numéro de téléphone et leur courriel.

Le premier ministre a confirmé cet après-midi avoir reçu près de 7000 CV depuis dimanche.