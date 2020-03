COVID-19 : cliniques fermées, rendez-vous reportés

Votre rendez-vous chez le médecin, le dentiste ou le psychologue a de grande chance d'être annulé à cause de la pandémie de la COVID-19. De nombreux professionnels de la santé annulent les rencontres non urgentes avec des patients ou des clients pour tenter de limiter la propagation du coronavirus.

En Ontario, plusieurs cliniques médicales et dentaires reportent tous les rendez-vous non urgents et de plus en plus de psychologues se tournent vers les consultations par télébavardage ou au téléphone.

Dans la région de Peel, toutes les cliniques dentaires sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

À Ottawa, la clinique médicale Merivale convertit la plupart de ses visites en appel téléphonique ou en visite virtuelle dans la mesure du possible .

Même chose pour la clinique médicale ​Patient Networks​, au centre-ville de Toronto.

Tous les rendez-vous existants sont maintenant convertis en rendez-vous téléphoniques par défaut, vous recevrez un appel à ou avant votre rendez-vous de la part de votre médecin , peut-on lire sur le site web de la clinique médicale.

Le directeur médical de la clinique, Boris So, a précisé pourquoi il en est arrivé à cette décision.

La COVID-19 est un défi pour nous tous. Nous nous inquiétons de la maladie pour nous-mêmes et le plus souvent, nous nous inquiétons pour nos proches qui peuvent être plus âgés, immunodéprimés ou autrement malades , écrit-il.

Cette clinique sans rendez-vous restera toutefois ouverte si votre problème nécessite une évaluation en personne , précise Boris So.

L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario (ORCDO) s'est également mobilisé face à la crise.

Il recommande fortement à ses membres de suspendre immédiatement tous les services dentaires non essentiels .

L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario réexaminera cette recommandation au cours de la première semaine d'avril . D'ailleurs, toutes les réunions de l'ORCDO en personne ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Notre principale préoccupation est la santé et la sécurité du public. [...] Les dentistes sont très nerveux. Ils sont inquiets pour eux-mêmes, ils sont inquiets pour leurs patients et leurs familles. C'est une terrible maladie. C'est une période assez effrayante. Irwin Fefergrad, registraire de l'ORCDO

Selon lui, malgré les conséquences économiques, la majorité des quelque 10 000 membres de l'Ordre comprennent et respectent cette décision. Ils ne veulent pas être exposés au virus et ne veulent pas le propager.

Les traitements dentaires d'urgence se poursuivront tout de même.

À partir d'aujourd'hui, notre bureau a été avisé de fermer temporairement jusqu'à nouvel ordre [...] Nous vous remercions de votre compréhension à travers une période aussi dévastatrice , écrit Richard Carr, le dentiste en chef de la clinique Liberty Village Dental, à Toronto.

Dans la majorité des cas, les patients seront contactés par leur clinique respective pour fixer un nouveau rendez-vous.

L’Ordre des psychologues de l’Ontario a mis en place une série de mesures en réponse à la COVID-19 basée sur les recommandations de la santé publique.

D'abord, l'Ordre lui-même a fermé son bureau et a annulé toutes les réunions en personne jusqu'à nouvel ordre .

Pour l'instant, les décisions concernant la prestation de services en personne doivent être prises par chaque psychologue , précise le directeur général de l'Ordre des psychologues de l’Ontario, Dr Rick Morris.

La COVID-19 a bouleversé un peu notre travail au quotidien. [...] Les psychologues essayent de faire leur part pour ne pas empirer la situation en optant pour des consultations par vidéo et au téléphone Sylvain Roy, neuropsychologue et membre de l'Association des psychologues de l'Ontario (OPA)

Dr Roy précise aussi que 75 % des psychologues dans la province n'utilisent présentement pas la technologie dans le cadre de leurs consultations.

Selon Sylvain Roy, il y a environ 4000 psychologues en Ontario.