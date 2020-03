COVID-19 : fermeture des campus de l’Université de Hearst

Tout le personnel administratif et professoral travaillera à distance, à l’extérieur des murs de l’institution.

Le recteur de l’Université de Hearst, Luc Bussières, explique que la décision a été prise à la lumière des plus récents développements.

C’est basé sur l’ensemble des décisions qui sont annoncées à la pièce un peu partout au Canada­ [...] On incite les gens à la prudence, à essayer d’éviter les regroupements, d’éviter de se retrouver dans les mêmes endroits.

On aime mieux être plus prudents que moins dans ces cas-là et contribuer à l’effort de toute la société d’essayer de limiter les chances de contamination.

Luc Bussières, recteur de l'Université de Hearst