Le tournage de La matrice 4 et des Animaux fantastiques 3 suspendu

Warner Bros. a annoncé qu’elle arrêtait pour une durée indéterminée le tournage du dernier film de la saga La matrice (The Matrix). La production du quatrième chapitre de la série de films avait commencé en février dernier à San Francisco, puis s’était déplacée depuis peu à Berlin.

Le long métrage, qui fait suite au succès phénoménal de la trilogie parue de 1999 à 2003, devait sortir en salles en mai 2021.

Plusieurs autres productions mises en suspens

Le tournage du troisième volet des Animaux fantastiques (Fantastic Beasts and Where to Find Them) est également interrompu pour une durée indéterminée. La sortie du film était prévue en novembre 2021.

King Richard, qui met en vedette Will Smith dans le rôle du père de Serena et Venus Williams, voit également sa production être reportée.

La préproduction de Uncharted, un film inspiré d’une série de jeux vidéo du même nom, fait aussi les frais de l’épidémie de COVID-19. Le long métrage, dont la distribution est composée de Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas, devrait sortir en mars 2021.

Aucun studio n’a précisé pour le moment si l’interruption du calendrier de production des films aura un impact sur les dates de sortie prévues.