COVID-19 : qu'est-ce qui est ouvert, fermé à Toronto?

Le gouvernement ontarien ainsi que la Ville de Toronto ont demandé la fermeture de plusieurs établissements en plus d'interdire des rassemblements de plus de 50 personnes. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé?

Transport

Trains GO et UP – OUVERT, service réduit

TTC – OUVERT

Aéroport Billy-Bishop – OUVERT

Aéroport Pearson – OUVERT

Via Rail – OUVERT, service réduit

Megabus – OUVERT

Kangaride/Amigoexpress – OUVERT

Musées

Musée Aga Khan – FERMÉ

Art Gallery of Ontario – FERMÉ

Casa Loma – FERMÉ

Musées gérés par la Ville de Toronto – FERMÉS

Galeries d’art gérées par la Ville de Toronto – FERMÉS

Centre des sciences de l’Ontario - FERMÉ

Écoles

Garderies – FERMÉES selon les directives de Santé publique. Certaines pourraient toujours être ouvertes.

Écoles élémentaires – FERMÉES. Certaines écoles privées défient peut-être les directives.

Écoles secondaires – FERMÉES. Certaines écoles privées défient peut-être les directives.

George Brown College – FERMÉ jusqu’au 22 mars

Humber College – OUVERT, cours donnés en ligne

University of Toronto – OUVERT, cours donnés en ligne

Université York – OUVERT, cours donnés en ligne

Services municipaux

Toronto Animal Services – OUVERT, services restreints

311 – OUVERT

Centres civiques (Metro Hall et l’hôtel de ville, entre autres) – OUVERTS

Palais de justice municipaux – FERMÉS, mais les comptoirs de service restent ouverts

Les services d’emploi et Ontario au travail à Toronto – OUVERTS

Collecte de déchets et du recyclage – OUVERTS

Bibliothèques – FERMÉES

Consultations publiques – ANNULÉES

Piscines – FERMÉES

Arénas – FERMÉS

Centres de ski – FERMÉS

Salles d’entraînement physique municipaux – FERMÉES

Terrains sportifs – FERMÉS

Centres d’aide aux sans-abri – OUVERTS

Centres « Out of the Cold » - FERMÉS

Archives de Toronto – OUVERT

Garderies municipales – FERMÉES

Salles de concert

Meridian Hall - FERMÉ

St. Lawrence Centre for the Arts - FERMÉ

Meridian Arts Centre – FERMÉ

Les salles de concert privées sont possiblement ouvertes malgré les consignes de la province et de la Ville de Toronto. Vérifiez d’avance.

Commerces et comptoirs gouvernementaux

Le marché St. Lawrence – OUVERT

LCBO – OUVERT

Beer Store – OUVERT

Ontario Cannabis Store – OUVERT

Attractions touristiques

Blue Mountain Resort – FERMÉ

Tour CN – FERMÉE

Zoo de Toronto – FERMÉ

Zoo de High Park – FERMÉ

Riverdale Farm – FERMÉE

Casinos – FERMÉS

L’Aquarium Ripley – OUVERT

Tiff Bell Lightbox - FERMÉ

Commerces divers

Les salles d’entraînement GoodLife – FERMÉES

Supermarchés – OUVERTS, mais vérifiez d’avance

Centres commerciaux – OUVERTS, heures limitées

Cinémas – OUVERTS, capacité réduite

Lieux de rassemblement divers

Centres religieux – OUVERTES, vérifiez d’avance, certaines sont ouvertes pour consultations privées seulement