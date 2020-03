COVID : une pétition demande que les artistes pigistes soient dédommagés

Même si les artistes sont totalement d’accord avec les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie, ils et elles tirent la sonnette d’alarme et demandent aux deux paliers de gouvernement de leur octroyer des compensations monétaires urgentes, question de pallier les pertes de revenu engendrées par les annulations d’événements culturels.

La mezzo-soprano Stéphanie Pothier, membre de l’Union des artistes (UDA) est l’une des instigatrices de la pétition. Elle explique que les artistes pigistes sont des travailleurs autonomes à statut très précaire. On a deux hautes saisons et deux basses. De la mi-octobre et la mi-décembre, on est très occupés par des concerts dans le milieu de la musique classique. On a ensuite un creux qui se termine à la mi-mars. En janvier et février, c’est beaucoup plus tranquille, donc moins de revenus qui rentrent. On allait sortir du creux donc tout le monde a des revenus assez bas en ce moment, le coussin est mince , a-t-elle expliqué à Catherine Richer, la chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18.

Les artistes allaient commencer leur deuxième haute saison qui débute à la mi-mars. On allait remonter la pente. Alors en ce moment il y a énormément d’artistes qui se retrouvent en situation précaire et se demandent comment leur loyer d’avril sera payé , soutient Stéphanie Pothier.

Selon la chanteuse, plus de 150 événements seulement en musique classique ont été annulés pour les deux prochaines semaines, et il pourrait y en avoir le double si les annulations se prolongeaient jusqu’à la mi-avril.

Puisque plusieurs organisations culturelles reçoivent des subventions gouvernementales, les artistes demandent que les cachets prévus aux contrats des événements annulés leur soient quand même remis. Ce sont des fonds qui étaient prévus et sur lesquels les artistes comptaient pour vivre , soutient Stéphanie Pothier.

Elle ajoute que la pétition demande au gouvernement de comptabiliser les pertes des artistes qui ne travaillent pas pour des organismes subventionnés afin de les compenser également. On pense à tout ce qui est corporatif ou les musiciens d’églises. Beaucoup de choses se passent en dehors des organismes subventionnés. C’est aussi des revenus perdus. Il y a des musiciens qui ont des contrats annuels qui vont continuer de recevoir leur versement, d’autres sont très précaires , précise l’artiste.

Nathalie Roy, députée caquiste de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, en juin 2019, à l’Assemblée nationale Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cependant, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé vendredi dernier que les contrats signés seront honorés. La ministre Nathalie Roy nous a mentionné qu’elle travaillait en étroite collaboration avec le Conseil des ministres. "On ne laissera tomber personne", a-t-elle souligné , rapporte l'UDA.

Toutefois, Stéphanie Pothier ajoute que la pétition ne parle pas seulement des artistes en musique classique, mais de toutes les personnes qui travaillent dans le milieu culturel, que ce soit les musiciennes et musiciens, les techniciennes et techniciens, les gens qui travaillent à la billetterie et à la promotion.

On oublie aussi tous les musiciens dont on annule en ce moment tous les contrats de mariage, de funérailles, tous les événements où on doit faire de la musique. Tout ça tombe à l’eau. Stéphanie Pothier

Du côté du ministère de la Culture et des Communications, on dit que la ministre n’est pas encore prête à annoncer quoi que ce soit pour le moment. Elle a néanmoins assuré les artistes et le milieu qu’elle travaille avec plusieurs ministres à trouver des mesures exceptionnelles pour les aider. L’annonce officielle viendra en temps et lieu , a-t-on écrit.

Entre temps, en fin d’après-midi, le premier ministre François Legault a annoncé un programme d’aide directe aux travailleuses et travailleurs isolés qui n’ont pas accès à l’assurance-emploi.

