L'industrie de l'exploration minière du Québec retient son souffle

Certaines entreprises subissent déjà les contrecoups du coronavirus depuis plusieurs jours, comme les restaurants et les stations de ski par exemple.

L'industrie de l'exploration minière voit plutôt le virus comme une épée de Damoclès, explique la directrice de l'Association de l'exploration minière, Valérie Fillion.

Ils retiennent leur souffle, ce n'est pas facile. Valérie Fillion, DG de l'AEMQ

C'est sûr qu'avec des compagnies qui perdent la moitié de leur valeur en bourse, les marchés sont à la baisse et à court terme, pour les gens, ce n'est pas facile avec le prix de l'or qui joue au yoyo , souligne Mme Fillion, mentionnant que les producteurs aussi vivent une mauvaise période.

Les entreprises de l'industrie devront contrôler leurs coûts afin de ne pas supprimer des emplois qui sont en place présentement , dit-elle.

Le directeur santé sécurité et environnement chez Forage Nordik, Jonathan Vachon, ne croit pas que les contrats à court terme soient menacés. « On a fait un suivi avec nos partenaires », assure celui dont l'entreprise emploie entre 70 et 80 personnes.

Par contre, à moyen terme, on pourrait s'attendre à un impact, surtout avec le prix de l'or que l'on a vu dégringoler ce matin , lance-t-il, ajoutant que la prochaine saison estivale pourrait-être nettement plus tranquille que dans les années antérieures.

Selon lui, il est difficile d'évaluer à quel point ça pourrait influencer le chiffre d'affaires annuel.

Le prix des métaux pourrait aussi affecter les minières en exploration, les mêmes qui financent des travaux d'exploration, rappelle le vice-président aux opérations chez Forage G4, Dino Lombardi.

S'il y a des compressions à faire, souvent, c'est l'exploration qui est coupée en premier. On espère que ça n'arrivera pas, mais on s'attend que ça arrive, même s'il est difficile de mettre une date là-dessus , soutient-il.

Chez Forages Rouillier, les opérations sont toujours en cours, mais de nombreuses mesures ont été appliquées pour l'ensemble des 400 travailleurs, comme l'ajout d'une infirmière parmi les effectifs.

Le président-directeur général de Forages Rouillier, Mario Rouillier, s'est néanmoins réjoui que son entreprise se départisse de ses projets à l'étranger. Bien content, juste avec ce que l'on a à gérer ici, c'est déjà assez.