Le complexe retour au pays des Estriens

Philippe Tessier le président d’Expression Voyages, une agence de voyages de Magog, est à pied d’oeuvre pour trouver des façons de rapatrier ses clients. Depuis plusieurs jours déjà il multiplie les démarches pour ramener des clients en voyage un peu partout dans le monde. C’est pas facile, les vols sont très difficiles à trouver. Les prix augmentent, ça change, on essaie de réserver des sièges, ils ne sont plus disponibles , déplore-t-il.

Pour ce qui est des Estriens qui passent les mois d’hiver en Floride, les snowbirds, l’agence de voyages a dépêché une cinquantaine d’autobus pour leur permettre de rentrer sans passer par les aéroports. Un service d'assistance téléphonique a été mis en place la fin de semaine dernière pour permettre à ces voyageurs de planifier leur retour. Ce sont huit lignes sans frais qui reçoivent les appels des snowbirds.

Philippe Tessier assure que les règles établies par le gouvernement seront respectées, dont celle de ne pas rapatrier des Canadiens présentant des symptômes de grippe. On a communiqué avec les gens des hôpitaux, des pompiers, des policiers de la Floride. Ils vont venir tester les gens. Si des gens sont malheureusement malades, ils ne pourront pas rentrer dans l’autocar , explique M. Tessier. Des sièges seront aussi laissés libres entre les passagers pour réduire les contacts entre les voyageurs. Les chauffeurs appliqueront aussi des mesures de prévention.

C’est vraiment une course contre la montre. Philippe Tessier, président Expression Voyage

Mais toutes ces démarches, le voyagiste doit les faire avec une équipe réduite. Vu la forte diminution de la demande pour l’achat de voyages, il a dû mettre au chômage quatre de ses employés la semaine dernière, il envisage de faire la même chose avec d’autres employés cette semaine.

Pour l’instant, c’est le sens du devoir qui pousse Philippe Tessier à trouver des solutions pour que ses clients puissent rentrer chez eux. Il dit qu’il verra plus tard ce qu’il en est des réclamations aux compagnies d’assurance et l’impact financier sur son entreprise.

Un Sherbrookois au Vietnam

Le Sherbrookois Émile Cardinal-Bernier, présentement en voyage à Hanoï, au Vietnam, tente lui aussi de revenir au pays.

Pour sa part, il n’a pas devancé son retour prévu dans les prochaines heures puisque les démarches avec sa compagnie aérienne étaient trop complexes et les billets d’avion beaucoup trop chers.

Son voyage au Vietnam a toutefois été fortement chamboulé par la pandémie. Les étrangers se font discriminer ici. On est un peu perçus comme les responsables de l’épidémie ici au Vietnam , a-t-il raconté. En tant que touriste, on lui a interdit l’accès à certains restaurants et lieux publics, il devait obligatoirement porter un masque dans les transports en commun et la prise de sa température ainsi qu’un formulaire sur son état de santé étaient des passages obligés dans tous les hôtels.