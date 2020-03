Le député Sylvain Roy en isolement volontaire

Le député, qui a subi des traitements de chimiothérapie il y a un peu plus d'un an, suit ainsi les recommandations médicales. C’est sûr que les personnes qui ont subi des traitements de chimio et de radio doivent faire un peu plus attention au virus. Ce qu’on me dit, c’est que je devrais penser à m’isoler un peu plus que les autres , explique Sylvain Roy.

Il ajoute que cette précaution est d'autant plus importante que sa fonction de député l'expose à de fréquents contacts. Les gens viennent à nous naturellement et on ne doit pas être des vecteurs de contamination. De me retirer dans mon cas, avec mes antécédents médicaux, je pense que c’est une bonne idée , commente M. Roy.

Le député rappelle que plusieurs gens sont sans symptômes, mais peuvent en contaminer d’autres. Ce qui est extrêmement inquiétant, ajoute-t-il, il n’y a pas de chance à prendre, c’est juste de la précaution.

Comités de coordination

Plus tôt dans la journée, M. Roy ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et la députée de Gaspé, Méganne Perry-Melançon, avaient demandé, par communiqué, la mise en place de deux comités de coordination régionaux, un pour le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles-de-la-Madeleine et un autre, pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Une demande similaire a d’ailleurs été effectuée, dimanche, par les deux députés péquistes du Bas-Saint-Laurent, Harold LeBel, et Pascal Bérubé. Ces comités, selon les députés de l’Est-du-Québec, permettraient notamment aux élus de relayer les préoccupations et les questionnements des citoyens.

Sans répondre directement à la demande des députés de la Gaspésie, la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a convenu d’une rencontre téléphonique avec les élus tous les deux jours pour faire le point. On veut être au courant de ce qui se passe en Gaspésie sur les besoins en effectifs, sur les cas déclarés , indique Sylvain Roy.

De même, le député se dit rassuré par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie sur sa capacité d’effectuer des tests de dépistage. La direction nous a confirmé que le dépistage se fait dans les urgences, ils ont les outils pour le faire. Il y a même du dépistage mobile où on peut dépister quelqu’un dans sa voiture.

L'équipe de la circonscription prête à aider

Tous les députés de l'Assemblée nationale annoncent que dans le contexte du coronavirus, les citoyens sont invités à ne pas se rendre dans les bureaux de circonscription. Le téléphone ou le courriel deviennent les moyens de communication à privilégier.

Tout en respectant cette directive, le député de Bonaventure invite les citoyens de sa circonscription à communiquer avec son équipe s’ils veulent obtenir de l’aide ou s'ils ont besoin d’informations supplémentaires concernant la COVID-19.

On va prendre l’exemple des centres de conditionnement privés qui sont en rupture de revenus présentement parce qu’il y a une quarantaine imposée, ce sont des gens qui auront besoin d’aide éventuellement. On veut répertorier l’ensemble des organisations qui subissent des pertes pour ensuite faire des revendications au gouvernement. Même chose en santé, s’il y a des gens qui vivent des problématiques particulières et qui ne savent pas par où procéder, on va les aider aussi.

Le député entend profiter de sa quarantaine pour poursuivre la construction de son chalet.

Il invite d’ailleurs les parents et les enfants en congé forcé à en profiter de cette pause impromptue pour redécouvrir les petits plaisirs de la vie comme jouer dehors ou cuisiner en famille.