Des balados à écouter en temps de confinement

Un peu de littérature, ça ne peut pas faire de mal!

Vous vous proposez toujours de lire un jour les grands classiques de la littérature française, sans vous y mettre ?

La baladodiffusion Ça ne peut pas faire de mal  (Nouvelle fenêtre) du comédien français Guillaume Gallienne vous permettra choisir quel livre entamer.

Chaque semaine, celui-ci lit un extrait poignant d’une grande œuvre littéraire. Voix grave, enrobage musical et effets sonores : la formule est envoûtante. Vous en redemanderez! Une production de France Inter.

https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-27-avril-2019

Humour et environnement selon François Bellefeuille

François Bellefeuille : 3.7 Planètes Photo : Radio-Canada

Conscient que son empreinte écologique est trop élevée; on aurait besoin de 3.7 planètes si tout le monde vivait comme lui. L'humoriste François Bellefeuille essaie de changer ses habitudes en ayant un but en tête : allier humour et environnement dans un numéro pour son prochain spectacle qui saura faire rire autant que réfléchir. Habile mélange d'informations et d'humour, la capsule #9 sur le papier de toilette est particulièrement d'actualité !

Un peu d'histoire musicale avec L'heure de radio McGarrigle

Il s'agit ici d'un passionnant documentaire musical en quatre épisodes qui relate la vie de Kate et Anna McGarrigle. Cette baladodiffusion retrace 50 ans d'histoire à travers des entrevues avec des artistes comme Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Michel Rivard, Paul Piché, Fanny Bloom et les Soeurs Boulay.

L'heure de radio McGarrigle (Nouvelle fenêtre) est une production de la Fabrique culturelle.