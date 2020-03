COVID-19 : le Centre Flavie-Laurent reçoit des dons, mais ne les distribue plus

Nous suivons les consignes des autorités. Nous souhaitons minimiser le potentiel de contamination. Nous sommes un lieu où le virus pourrait facilement se propager, indique le directeur général du centre, Gilbert Vielfaure.

Selon ce dernier, entre 300 et 500 familles viennent au centre chaque semaine pour récupérer des biens en tout genre. La date de réouverture pourrait également être repoussée.

C’est certain que pour les familles, ce n’est pas une bonne nouvelle. Mais quand il faut choisir entre deux maux, on choisit le moindre des maux. Gilbert Vielfaure, directeur général du Centre Flavie-Laurent.

Ce n’est rien de bon, sauf qu’on espère empêcher que la maladie se propage, souffle le directeur général. Cependant, un arrêt de la distribution n’est pas synonyme d’arrêt de réception.

L'espace et la sécurité, les défis

En effet, derrière les portes closes du centre, des employés et bénévoles continuent de travailler. Nous continuons de recevoir des dons, on roule comme d’habitude , raconte M. Vielfaure.

Le problème est que le centre manque désormais d’espace pour accueillir les dons. Le directeur général s’attelle à trouver une solution pour les stocker, en attendant leur redistribution : C’est notre plus gros défi.

L'autre défi reste la sécurité. De plus grandes mesures sont mises en place pour assurer aux employés et aux bénévoles un environnement sain.

Tout le monde doit porter des gants et prendre des mesures de protection pour éviter de tomber malade. Gilbert Vielfaure, directeur général, Centre Flavie-Laurent

Le directeur général tient à rassurer aussi sur la sécurité des donneurs en affirmant qu'ils peuvent déposer leurs dons sans crainte.