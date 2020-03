Les grandes salles de spectacle de la région fermées jusqu'à la mi-avril

Par voie de communiqués, les deux organismes culturels indiquent qu'ils ne présenteront pas de spectacles sur scène jusqu'au 13 avril à Rimouski et jusqu'au 14 avril à Rivière-du-Loup.

Les deux organismes disent ainsi se conformer aux nouvelles directives du gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19.

Jeudi dernier, Spect'Art et Rivière-du-Loup en spectacle avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de spectacles susceptibles de regrouper plus de 250 personnes jusqu'au 26 ou 27 mars. Mais depuis, Québec a ordonné la fermeture de toutes les infrastructures culturelles, ce qui force les responsables des deux organisations à prolonger la suspension de leurs activités.

Parmi les spectacles qui seront annulés, on compte ceux de Cœur de Pirate, d'Alex Nevsky, des Deux Frères et même, hasard improbable, de la comédie à sketches "On va tous mourir" de Laurent Paquin et Simon Boudreault.

Spect'Art Rimouski et Rivière-du-Loup en spectacle disent travailler à trouver de nouvelles dates pour la présentation des spectacles annulés.