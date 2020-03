COVID-19 : élèves et personnel de l'École secondaire Les Etchemins doivent s'isoler

Les élèves et le personnel de l'École secondaire Les Etchemins de Lévis doivent rester chez eux jusqu'au 26 mars en raison de la confirmation d'un cas de COVID-19 parmi les personnes qui fréquentent l'établissement.

La Direction de la santé publique demande donc à tous les adultes et enfants concernés de rester à la maison.

On leur demande également de ne pas utiliser les transports publics, de reporter les rendez-vous médicaux non urgents et de ne pas recevoir de visiteurs à la maison.

Plus de détails à venir