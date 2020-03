La médecin en chef de l’Alberta est en auto-isolement contre la COVID-19

Elle présente de légers symptômes qui se rapprochent de ceux du rhume normal, probablement à cause des longues heures de travail au cours des dernières semaines, indique un communiqué.

Ses symptômes ne semblent pas se rapprocher de ceux de la COVID-19. Extrait du communiqué

La Dre Hinshaw est devenue le visage de la réponse médicale de l’Alberta à l’éclosion du nouveau coronavirus.

Elle fournit des mises à jour quotidiennes sur l'évolution de la maladie et les précautions prises par la province pour limiter la propagation du virus, depuis le signalement du premier cas présumé en Alberta le 5 mars.

Elle a été félicitée pour son attitude et pour avoir transmis le plus d’informations possible à la population, tout en exhortant les Albertains à rester calme et à pratiquer une hygiène de base, en se lavant régulièrement les mains, par exemple.

Elle présentera sa mise à jour quotidienne par vidéoconférence lundi après-midi.

Au 15 mars, l'Alberta comptait 56 cas de la COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, et a mis en place un éventail de mesure d'isolement pour enrayer la propagation.

Les rassemblements de plus de 250 personnes ont depuis été interdits dans la province. Les cours dans les écoles et les établissements d'enseignement postsecondaire ont été suspendus indéfiniment et les garderies ont été fermées.

Les Albertains sont priés de ne pas voyager à l'extérieur du Canada et de s'isoler pendant 14 jours, s'ils reviennent d'un voyage à l'étranger.