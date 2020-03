COVID-19 : des villes du Nord de l'Ontario ferment des établissements publics

Plusieurs villes, dont Kapuskasing, Hearst, Thunder Bay et Nipissing Ouest, ont annoncé lundi la fermeture des arénas, des piscines et d’autres édifices publics pour réduire les risques de propagation de la COVID-19, même si aucun cas n’a été confirmé dans ces endroits jusqu’à maintenant.

Ces villes emboîtent ainsi le pas à d’autres communautés, dont Cochrane qui avait annoncé des mesures semblables vendredi.

Le conseil municipal de Kapuskasing a tenu une réunion extraordinaire lundi matin pour faire le point sur les mesures prises par la Ville.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, a indiqué qu’en plus de la fermeture de certains bâtiments sportifs et culturels, la municipalité limite les contacts entre la population et ses employés au centre civique et à l’édifice des travaux publics.

Dans les deux locations, on a un petit kiosque avec une fenêtre, donc ça va réduire un peu notre niveau de services pour que les gens puissent rester isolés de leur côté de la vitre et nos employés de l'autre côté. Guylain Baril, directeur général de Kapuskasing

La municipalité de Nipissing Ouest indique qu’en plus de la fermeture de certains établissements, la Ville repoussait au 22 mai la limite pour le paiement des taxes foncières et limite les rendez-vous en personne à l’hôtel de ville pour tous les dossiers non-urgents.

La Ville du Grand Sudbury a décidé de suspendre les programmes publics et de fermer temporairement un certain nombre d’installations publiques en vue de favoriser l’éloignement social et de limiter la propagation éventuelle de la maladie à coronavirus (ou COVID-19) dans la communauté , peut-on lire dans un communiqué envoyé par la Ville en fin d'après-midi.

Cela signifie notamment que les arénas, la bibliothèque publique du Grand Sudbury et les musées seront fermés. La ville suspend également les activités du congé de mars, entre autres choses.

Ces mesures seront maintenues jusqu'au 5 avril.

Deux des trois cas confirmés de COVID-19 jusqu'à maintenant dans la région se trouvent à Sudbury. L'autre est à Fort Frances, dans le Nord-Ouest.

Du côté de Hearst, la garderie opérée par la Ville, le centre récréatif Claude Larose, la piscine municipale et la bibliothèque publique seront fermés jusqu’à nouvel ordre, bien que le risque de propagation soit faible pour le moment.

Le Centre récréatif Claude Larose est fermé jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La Ville de Hearst demande aussi aux citoyens d’éviter de se présenter en personne à l’hôtel de ville et de préférer le téléphone ou le courriel.

North Bay et Sault-Sainte-Marie ont aussi annoncé lundi après-midi la fermeture des lieux récréatifs, des centres communautaires et des arénas.

Timmins a indiqué dans un communiqué que les bibliothèques municipales seront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Lors d'un point de presse, le directeur général de Thunder Bay, Norm Gale, a annoncé que tous les arénas de la ville, le complexe des Jeux du Canada, les garderies et plusieurs autres établissements municipaux sont maintenant fermés.

Norm Gale a ajouté que toutes les réunions de comités municipaux non-essentiels sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Les services de transports en commun de Thunder Bay, Sudbury et Sault-Sainte-Marie ne sont pas affectés.

À North Bay, les autobus circuleront selon l'horaire d'été à partir du 17 mars.