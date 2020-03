Ontario : Des mesures de distanciation sociale plus strictes dès lundi

Le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a annoncé de mesures de distanciation sociale plus strictes dans la province.

Les bars, restaurants, écoles, garderies et rassemblements de plus de 50 personnes sont visés. Le Dr Williams a demandé à ce que les bars restent fermés et à ce que les restaurants ferment leurs portes, à l'exception des services pour emporter.

De plus, la médecin-chef adjointe de la province, Dre Barbara Yaffe, a annoncé que la province « ne peut pas définitivement exclure la propagation communautaire » du virus, ce qui signifie que certaines personnes qui ont contracté le virus ne peuvent lier leur infection à un récent voyage ou à un contact avec quelqu'un qui a déjà le virus.

Cette annonce vient 24 h après une sortie exceptionnelle de Santé publique Ottawa. L'hygiéniste en chef de la ville, la Dre Vera Etches, a déclaré dimanche être convaincue que le virus circule dans la population en général.

