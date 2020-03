La COVID-19 frappe au pire moment pour les cabanes à sucre

La plus récente mesure du gouvernement Legault de fermer tous les lieux de rassemblement non essentiels fait particulièrement mal aux cabanes à sucre québécoises. Pour les propriétaires de ces établissements ouverts seulement deux mois par année, il s’agit d’une bonne partie de leur chiffre d’affaires annuel qui part ainsi en fumée.

Devant sa cabane à sucre Chez Ti-Mousse, située à Papineauville, David Ménard regarde sa salle à manger vide sans pouvoir y changer quoi que ce soit.

On est vraiment impuissants. On ne sait pas vraiment comment on pourrait se sortir de cette vague-là, donc on y va au jour le jour , confie-t-il d’un ton résigné.

M. Ménard fait partie des nombreux propriétaires de cabane à sucre en province plongés dans l’incertitude. Certains considèrent commencer un service de livraison de nourriture à domicile au cours des prochains jours.

Des mesures préventives avaient déjà été mises en place au Chez Ti-Mousse, mais cette interdiction complète de recevoir des clients change la donne.

On a une salle qui a une capacité de 200 personnes, donc on avait décidé de couper ça à environ 125 personnes, séparer le monde et faire un bon nettoyage après tous les repas , raconte celui qui est propriétaire de la cabane à sucre depuis seulement quatre ans.

L'enseigne de la cabane à sucre Chez Ti-Mousse, située à Papineauville Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Tous les œufs dans le même panier

À défaut de pouvoir accueillir des clients dans sa salle à manger, David Ménard prévoit réorienter ses efforts sur la production de sirop d’érable, puisque les arbres sont déjà entaillés.

C’est sûr qu’on n’arrête pas la production de sirop d’érable, on va y aller avec les bouchées doubles. On va avoir encore plus de temps, donc on va s’y mettre à pieds joints. David Ménard, propriétaire de Chez Ti-Mousse

De cette façon, les propriétaires d’érablières s’assurent une certaine entrée d’argent, mais M. Ménard ne cache pas qu’elle sera bien loin du coussin financier que la période printanière leur procure habituellement.

Le sirop d’érable, c’est sûr que ça se garde très bien. Tout ce que je vais produire va être canné et scellé, donc il n’y a pas de problème avec ma production de cette année , précise-t-il.

Comme plusieurs acteurs de différents milieux durement touchés par les mesures préventives pour éviter la propagation de la COVID-19, les propriétaires de cabanes à sucre attendent l’annonce de mesures de soutien financier de la part du gouvernement du Québec.

On l’espère beaucoup. Comme on est en production juste deux mois par année, ça nous aiderait énormément , conclut le propriétaire de la cabane à sucre Chez Ti-Mousse.

Avec les informations de Christian Milette