Florence K chante pour sa grand-mère en confinement

Florence K a rendu une visite très spéciale à sa grand-mère dans sa résidence où elle est confinée en raison de la pandémie de la COVID-19. En effet, les visites dans les hôpitaux et les centres pour personnes âgées sont interdites afin de protéger celles-ci d'une possible contamination.

L’artiste, avec sa mère, la chanteuse Nathalie Choquette, et plusieurs autres membres de sa famille, a donc chanté dans l’entrée de la résidence. Sa grand-mère était de l’autre côté de la porte vitrée. Elle semblait enchantée de cette visite.

Et pour que notre super Mami puisse continuer à voir la vie en rose, même derrière la vitre de sa résidence , a écrit Florence K. en partageant une vidéo.