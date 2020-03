COVID-19 : faut-il éviter de prendre des anti-inflammatoires?

L'immunologiste Jean-Francois Delfraissy (G) et le ministre français de la Santé et de la solidarité, Olivier Véran (D), lors d'une conférence de presse sur la COVID-19 le 13 mars 2020. Le ministre a déclaré qu'il s'agissait de la pire crise sanitaire en France depuis un siècle, et il a ordonné la fermeture des écoles et des universités jusqu'à nouvel ordre.

Photo : pool/afp via getty images / LUDOVIC MARIN