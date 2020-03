Coronavirus : d’importants problèmes techniques pour des outils de télétravail

L’afflux important de personnes en situation de télétravail en raison de l’épidémie de COVID-19 cause des problèmes de fonctionnement pour Microsoft Teams et Zoom, deux des plus populaires outils de travail à distance.

Selon le site spécialisé dans la détection de pannes Downdetector, les problèmes de Microsoft Teams ont commencé vers 8 h 30 UTC (4 h 30 HAE), heure à laquelle la plupart des Européens et Européennes ont débuté leur journée de travail. Ils se sont amplifiés de plus en plus au fil du matin, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur apogée vers 10 h HAE, environ une heure après le début de la journée de travail nord-américaine.

Les internautes rapportent une panoplie de problèmes avec Teams : certains et certaines ne peuvent plus recevoir de messages écrits, certains et certaines ne peuvent plus en envoyer, et d’autres rapportent que l’outil au grand complet ne fonctionne pas. Pour la plupart des gens, il semblerait toutefois que le service de vidéoconférence fonctionne.

Microsoft a reconnu sur Twitter que la fonctionnalité de messagerie de Teams connaissait des problèmes techniques et qu’il tentait d’atténuer les impacts .

Bien que l’entreprise ait gazouillé en début d’après-midi que les impacts ont été atténués , elle a rapidement changé son fusil d’épaule en mentionnant quelques minutes plus tard qu’elle recevait encore plusieurs signalements d’erreurs.

Toujours selon Downdetector, la situation semblait être moins grave vers 14 h HAE, mais cela pourrait uniquement être lié au fait que les journées de travail des Européens et Européennes étaient terminées.

Microsoft a annoncé au début du mois que les abonnements à Teams seraient gratuits pour tout le monde en raison de l’épidémie de COVID-19.

Zoom également touché

La plateforme Zoom a elle aussi des problèmes techniques majeurs depuis 8 h HAE. Plusieurs internautes rapportent soit qu’il est impossible de se connecter, soit que plusieurs des fonctionnalités offertes (messagerie, appels, etc.) ne fonctionnent pas.

Les problèmes sont plutôt concentrés aux États-Unis, alors que ceux de Microsoft Teams s’étendent à l’ensemble de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Zoom a reconnu sur son site web que certains utilisateurs et utilisatrices étaient incapables de placer des appels dans son application et qu’il enquêtait sur ce problème technique.