COVID-19 : les hauts et les bas des entreprises d’entretien ménager

Avec l’arrivée de la COVID-19, plusieurs entreprises d’entretien ménager commercial constatent une augmentation considérable de la demande pour leurs services. Mais celles œuvrant dans le domaine résidentiel se heurtent plutôt à la prudence et à l’isolement de leurs clients.

C’est notamment le cas de Taylor Maid House Cleaning, une petite compagnie d’entretien ménager opérant dans la région de North Bay, dans le Nord de l’Ontario.

Certains de nos clients ne sont pas à l’aise à l’idée d’avoir quelqu’un dans leur maison , explique la propriétaire Naomi Lafrance. D’autres se placent plutôt en situation d’auto-isolement après être revenus de voyage, par exemple.

Pour Mme Lafrance, c’est une question de respect mutuel.

Elle explique que certains de ses clients craignent avoir été exposés au virus et ont peur de le transmettre.

De son côté, l’entreprise propose à ses clients plus âgés ou vulnérables de suspendre le service d’entretien pour quelques semaines par prudence.

Ça marche dans les deux sens! On veut que tout le monde soit en sécurité. Naomi Lafrance, propriétaire de Taylor Maid House Cleaning

Avenir incertain

N’empêche que Naomi Lafrance commence à ressentir les conséquences de la pandémie.

Lundi, deux de ses six équipes d’entretien ménager ont dû rester à la maison, une situation qui a toutefois certains avantages.

Certaines de nos employées n’ont plus accès à une garderie [en raison de la COVID-19], donc elles ont pu prendre une journée de congé pour s'occuper des enfants , explique la propriétaire.

Plusieurs conseils scolaires ont fermé les garderies oeuvrant dans leurs écoles en Ontario. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais Naomi Lafrance avoue être nerveuse.

Elle estime que ses revenus risquent de diminuer, et ce, malgré le fait que la demande pour son service d’entretien ménager commercial augmente.

La situation est similaire pour Tiffany's Maid Service, une petite entreprise d’entretien ménager du Grand Sudbury.

Sa propriétaire Alexis White explique que depuis lundi, sa clientèle semble être plus frileuse à l'idée de faire affaire avec un de ses employés.

Si la majorité de ses 200 clients réguliers lui sont restés fidèles, ceux faisant affaire avec son entreprise ponctuellement sont moins nombreux.

Sa priorité, dit-elle, est d’informer sa clientèle des mesures sanitaires qu’elle prend, ainsi que des services complémentaires que son entreprise peut offrir — notamment l’accès à des produits d’hygiène en rupture de stock.

Je peux leur avoir du papier de toilette! Alexis White, propriétaire de Tiffany's Maid Service

Plusieurs commerces sont en rupture de stock de papier hygiénique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC News

Je n’essaie pas de faire de l’argent grâce à la pandémie. Mais je crois qu’en temps que compagnie ménagère, c’est notre responsabilité d’aider nos clients à avoir une maison propre et stérile , explique Alexis White.

Le ménage commercial gagne en popularité

Reliable Maintenance Product, une compagnie ontarienne œuvrant principalement dans les services d’entretien ménager commercial, croule plutôt sous la demande.

On a beaucoup plus de requêtes pour nettoyer et désinfecter des locaux d’entreprises , explique le président de la compagnie, Robert Bertuzzi.

La demande a été multipliée par dix. Robert Bertuzzi, président de Reliable Maintenance Product

Il admet avoir de la difficulté à répondre aux besoins de toutes les entreprises qui le contacte.

Nous pouvons recruter de nouveaux employés, mais il n’y a pas beaucoup de personnes à recruter. Il y a une grande pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie , souligne le président.

La compagnie vend et produit également du désinfectant pour les mains.