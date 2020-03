COVID-19 : non, une désinfection au vaporisateur ne garantit pas un environnement sain

En analysant la publication, le professeur de microbiologie à la retraite, Léo Leduc, dit avoir été surpris de voir ce qui y était écrit.

On ne peut pas dire qu’on a un produit qui va tuer spécifiquement le coronavirus. Le liquide qu’on applique, c’est un désinfectant [qui] va tuer les microbes en général. On ne peut pas dire que ça va cibler un microbe en particulier , explique-t-il.

Il précise que le nouveau coronavirus, doté d’une enveloppe membraneuse est affecté de façon dramatique lorsqu’il est exposé à l’alcool à au moins 60 % , mais souligne que la désinfection ne garantit pas pour autant un environnement hors de danger.

Les gens vont avoir des contacts, alors il y a des gouttelettes de sueur par exemple qui vont être propagées ici et là, des contacts entre les jeunes, les mains, le corps, etc. Les surfaces peuvent avoir été désinfectées auparavant, mais [les enfants] peuvent être rapidement contaminés avec toutes les activités dans le centre de loisirs.

En guise d’introduction, Gymzone Gymnastics & Athletics disait vouloir rappeler à nos jeunes que nous sommes en santé, que notre système immunitaire est fort et que nous sommes résilients , un message que déplore le professeur de biochimie à l’Université Laurentienne, Vasu Appanna.

C’est un message qui va à contre-courant [de celui des autorités de santé publique]. Oui, les jeunes ont un système immunitaire plus fort, mais ils pourraient quand même avoir le virus et le transmettre à d’autres personnes dont le système immunitaire est moins fort , fait-il savoir, rappelant d’ailleurs que certains cas de contamination de mineurs ont déjà été recensés au pays.

La gérante de Gymzone a confirmé à Radio-Canada que l’établissement a annulé samedi toute sa programmation habituelle jusqu’à nouvel ordre. Un camp pour enfants prévu lundi avait d’abord été maintenu, avant d’être annulé en raison du manque de participation. Elle a refusé de s’exprimer spécifiquement sur la publication.

Le professeur de communication à l’Université d’Ottawa, Luc Bonneville, dit assister à un océan d’informations qui circulent dans les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie, qui complique quelque peu le travail de prévention venant des sources officielles.

Il y a beaucoup trop d’informations qui circulent un peu partout. Il y a des fausses croyances, il y a des rumeurs, des théories du complot qui pullulent et puis il y a des messages ou des images plus ou moins sarcastiques qui peuvent, pendant quelques secondes, sans doute détendre certaines personnes, mais qui ne servent strictement à rien dans ce contexte de crise parce que les autorités de santé publique ont énormément de difficultés à expliquer tous les enjeux de la crise sanitaire aux gens , note-t-il.

Les autorités essaient de nous faire comprendre que la COVID-19 est peut-être un peu plus contagieuse que ce à quoi on s’attendait, se propage rapidement et risque d’engorger nos systèmes de santé et là, avec ce message, on banalise celui qu'elles essaient de transmettre. C’est là, à mon avis, le problème.

Luc Bonneville, professeur titulaire au département de communications de l’Université d’Ottawa