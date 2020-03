Coronavirus : l'Hôpital régional de Windsor met en place un centre de dépistage

Windsor peut désormais effectuer des tests de dépistage de la COVID-19. Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé dans Windsor-Essex. En revanche, le Bureau de santé déconseille tous les voyages non essentiels aux États-Unis.

Un nouveau centre de dépistage du coronavirus a ouvert ses portes lundi au campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor. En une heure, près d’une trentaine de personnes se sont présentées pour subir un test.

Les autorités de santé demandent que seuls ceux qui présentent les symptômes du coronavirus se déplacent à la clinique pour ne pas engorger le nouveau service. Les signes d'alerte sont une fièvre accompagnée de toux, d'essoufflement et le nez qui coule.

Selon Gisèle Séguin, directrice des affaires publiques à l'hôpital, le temps d'attente pour obtenir les résultats pourra varier de 24 à 48 heures, en fonction du nombre de demandes.

Si seulement les personnes qui ont besoin [se] présentent, on devrait pas avoir de problème. On a assez maintenant d'équipement pour les tests. Maintenant, chaque journée, ça va changer , note-t-elle.

Les échantillons recueillis sont envoyés au laboratoire de santé publique de l’Ontario, à Toronto.

Selon Karen Riddell, vice-présidente aux soins intensifs à l’Hôpital régional de Windsor, la province travaille actuellement à l'octroi de licences à d'autres laboratoires ontariens pour effectuer les tests.

Le centre de tests de la COVID-19 accueille le public de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi. Ces horaires pourraient être modifiés en fonction de la demande.

Toujours aucun cas confirmé de COVID-19 à Windsor

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex a également fait une nouvelle mise à jour lundi matin sur l’évolution de la situation. Il a précisé qu’aucun cas de coronavirus n’est confirmé dans la région.

En date de lundi, l'agence sanitaire indiquait que 62 personnes avaient subi un test. Treize résultats sont encore à venir. Tous les tests précédents étaient négatifs. Le risque reste faible à Windsor-Essex, a précisé le Bureau.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Wajid Ahmed, a invité les résidents à consulter régulièrement le site web du Bureau de santé pour obtenir des informations actualisées, notamment des conseils aux voyageurs.

Déplacements aux États-Unis

Le Dr Ahmed a également souligné que tous les voyages non essentiels aux États-Unis sont fortement déconseillés.

Selon le Bureau de santé, les déplacements de personnes qui se rendent au Michigan pour le travail sont par contre considérés comme des voyages essentiels, mais on incite ces personnes à envisager de travailler à domicile lorsque cela est possible, et à surveiller leur température régulièrement.

Le service de santé demande par ailleurs aux résidents de ne pas paniquer, mais de prendre les précautions nécessaires.

« Il est normal de se sentir stressé et confus dans un moment comme celui-ci. Il est important de garder les pieds sur terre », ajoute le médecin « Mangez bien, dormez bien et faites de l'exercice pour réduire le stress ».

Si vous avez des hésitations, contactez votre médecin de famille ou le Bureau de santé de Windsor-Essex au 519 258-2146, poste 1420, ou appelez Télésanté au 1 866 797-0000 à tout moment.