Deux Insulaires bloquées en Espagne

Berni Wood et Brenda MacDonald se sont récemment rendues en Espagne pour y passer un mois de vacances. Mais en raison de l’état d’urgence, seuls les supermarchés et les pharmacies sont ouverts et les gens ne peuvent sortir que pour faire leurs courses indispensables dans ces commerces.

Les deux vacancières sont à Nerja, une ville touristique sur la côte sud du pays où les choses ont rapidement changé. Une promenade populaire nommée Balcon de Europa et qui offre une vue sur la Méditerranée était pleine de gens vendredi, mais samedi soir, il n’y avait plus que cinq ou six personnes sur les lieux, expliquent-elles.

Le Balcon de Europa est un lieu qui offre une vue sur la Méditerranée. Il était encore plein de gens vendredi. Photo : Autre banque d’images / Avec la gracieuseté de Berni Wood.

Dimanche, le dernier jour où les gens étaient toujours censés pouvoir se déplacer à leur guise, les vacancières disent qu’elles sont sorties faire une promenade, mais que des policiers leur ont donné la directive de rentrer. Elles ont toutefois pu acheter du vin et de la nourriture.

Nous sommes toutes deux des personnes calmes, alors nous restons calmes , souligne Brenda MacDonald.

Les deux femmes vont rester un mois en Espagne. Photo : Autre banque d’images / Avec la gracieuseté de Berni Wood.

Mme MacDonald explique qu’elles résident dans un appartement comptant une cuisine et des machines à laver. C’est un endroit très privé où il fait bon vivre, dit-elle, en ajoutant qu’elles souhaitent ne pas contracter le coronavirus.

Quelques jours avant l'état d'urgence, les deux Prince-Édouardiennes profitaient de leurs vacances. Photo : Avec la gracieuseté de Berni Wood.

Leur réservation est valide jusqu’à la fin du mois. Elles ont donc encore un peu de temps pour préparer leur retour au Canada.

L’itinéraire de retour de Berni Wood comprend une escale aux États-Unis, ce qui n’est plus possible en vertu des restrictions temporaires imposées par ce pays. Les deux dames espèrent avoir le temps de trouver une solution de rechange.

Avec les renseignements de Kevin Yarr et de Travis Kingdon, de CBC.