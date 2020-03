COVID-19 : les Albertains s’entraident

Dans la foulée des mesures sanitaires renforcées en Alberta, des groupes se sont formés pour proposer de l’aide aux personnes en isolement et autres citoyens dans le besoin. Voici quelques-unes des initiatives mises en place en Alberta.

Sur Facebook

De nombreux groupes sont actifs pour rassembler les demandes et les offres d’aides par ville et même par quartier. Parmi les multiples discussions, on y trouve des ressources éducatives pour occuper les enfants sans écoles.

À Edmonton, le groupe Yeg community response to COVID-19  (Nouvelle fenêtre) rassemble déjà plus de 6500 membres en seulement quelques jours d’activité. Un sous-groupe  (Nouvelle fenêtre) s’est constitué pour tenter de trouver des solutions de gardiennage. Attention cependant à respecter les mesures pour contrer la propagation du virus.

À Calgary, YYC COVID-19 volunteers  (Nouvelle fenêtre) affiche aussi de nombreuses offres d’entraide et compte 6000 membres en date de lundi matin.

Pour de l'aide en français, des groupes déjà constitués comme les Belles de l’Ouest  (Nouvelle fenêtre) ont changé de vocation et partagent idées et conseils pour surmonter la pandémie et ses conséquences sociales.

Geneviève Malenfant a mis en place une gazette en ligne  (Nouvelle fenêtre) pour faire le lien entre commerces et habitants de la vallée de la Bow.

Les commerces

Quelques magasins Sobeys ont institué une plage horaire pour laisser les personnes âgées et celles en déficience immunitaire magasiner en toute tranquillité. Le Sobeys de High River sera ainsi ouvert mardi de 6 h à 8 h tandis que le Sobeys de Morinville ouvrira ses portes de 6 h à 8 h, le mercredi 18 mars.

Les magasins Co-op offrent l’option d’un colis gratuit de provisions composées de denrées essentielles pour les personnes mises en quarantaine par les autorités sanitaires. Ceux qui en ont besoin doivent envoyer leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leurs dates de quarantaine à memberengagement@calgarycoop.com