La Ville de Regina annule à son tour des événements et ferme ses centres de loisirs

La Ville de Regina prend la décision d’annuler plusieurs événements qui devaient se dérouler sur son territoire au cours des prochaines semaines afin d’éviter une éventuelle propagation de la COVID-19 sur son territoire. Elle ferme également ses centres de loisirs et de nombreuses autres installations, comme l’a fait dimanche la Ville de Saskatoon .

Du lot, la conférence Reimagine 2020 : Roadmap to Sustainable Cities, qui était prévue les 20 et 21 mai prochain, n’aura finalement pas lieu.

Les bibliothèques, les arénas, les centres communautaires ne seront également pas accessibles aux citoyens jusqu’à nouvel ordre, et ce, dès mardi. Les Réginois ne pourront pas non plus se présenter à l’Hôtel de Ville.

On demande à la population d’être patiente et compréhensive. On sait qu’il y aura des répercussions économiques, mais pour le moment, c’est la santé des citoyens qui importe. Michael Fougere, maire de Regina

Les transports publics restent pour l’instant accessibles pour l'instant, indique la Ville de Regina dans un communiqué.

Les fermetures à partir du mardi 17 mars :

Arénas et patinoires Centre Brandt

Centre Co-operators Bibliothèques Bibliothèque Albert

Bibliothèque Central Adult

Bibliothèque Central Children’s

Bibliothèque Connaught

Bibliothèque George Bothwell

Bibliothèque Glen Elm

Bibliothèque MovieBox

Bibliothèque Prince of Wales

Bibliothèque Regent Place

Bibliothèque Sherwood Village

Bibliothèque Sunrise Centres de loisirs Centre aquatique Lawson

Centre artistique Neil Balkwill

Centre North West

Centre Sandra Schmirler Centres communautaires Centre Arcola East

Centre Argyle Park

Centre Cathedral

Centre Core Richie

Centre Eastview

Centre Glencairn

Centre North East

Centre Regina Senior Citizens

Centre South Leisure

Centre Uplands Autres Conservatoire floral de Regina

Installations sanitaires du parc Douglas

Tous les cours de natations

Avec les informations d’Étienne Ravary