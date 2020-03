COVID-19 : Steam bat son record avec plus de 20 millions de connexions simultanées

La distanciation sociale qu’impose la lutte contre la pandémie de COVID-19 est l’occasion parfaite pour bien des gens de se plonger dans l’univers des jeux vidéo dans le confort de leur foyer. La preuve : la plateforme Steam a enregistré dimanche le plus grand total de connexions simultanées de son histoire, avec plus de 20 millions de joueurs et joueuses.

Pas moins de 20 313 451 personnes étaient connectées en même temps sur Steam vers 10 h 30 HAE, dimanche, selon son outil de statistique public. Il s’agissait là de la deuxième fois en autant de jours qu’un nombre record de personnes utilisaient la plateforme, tandis que le total avait frôlé les 20 millions, samedi, sans l’atteindre.

Vers 11 h lundi matin, les titres les plus populaires sur Steam étaient Counter-Strike: Global Offensive (plus d’un million de joueurs et joueuses en simultané), Dota 2 (près de 700 000 personnes), PlayerUnknown’s Battlegrounds (près de 500 000 personnes) et Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege (près de 200 000 personnes).

L’ancien record de connexions simultanées sur Steam était de 18 801 944, en février, alors que certains pays avaient déjà mis en place des mesures sociales strictes concernant la propagation du nouveau coronavirus.

Aucun problème majeur de serveur n’a été rapporté malgré l’important volume de joueurs et joueuses.