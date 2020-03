Revenir au pays s’avère difficile pour des voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue

Pendant qu’elle attendait son vol vers le Canada à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, Marina Fontaine a raconté à l’émission Région Zéro 8 les démarches qu’elle a dû entreprendre pour rentrer au pays.

Je ne réalise même pas la chance que j’ai eue d’avoir ce billet d’avion-là à Madagascar! Il y avait une file de monde, les gens pleuraient parce qu’il fallait qu’ils sortent, mais il n’y avait pas assez de vols , dit-elle au bout du fil.

Des milliers de voyageurs sont coincés dans de longues files d'attente dans les aéroports américains. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Difficile de trouver un billet

Elle avait quitté le Canada avant que la situation ne devienne critique, et quelques jours après son arrivée à Madagascar, le gouvernement canadien a demandé aux citoyens à l’étranger de rentrer au pays.

Ça a été la folie parce que dans le fond, l’alerte a été émise en pleine nuit à Madagascar , se souvient-elle.

Marina Fontaine tentait d’acheter un billet d’avion, mais n’avait pas la marge de crédit nécessaire. Après avoir contacté sa compagnie d’assurances, elle a demandé de l’aide financière à ses proches afin d’avoir les fonds nécessaires pour se procurer un billet, et la facture s’avère salée.

Juste l’aller m’a coûté 5 000 $ , déplore-t-elle, en faisant référence à son billet pour quitter Madagascar. Elle indique que jusqu'à maintenant elle a dû débourser 7 000 $ pour revenir au pays.

Atmosphère tendue

Marina Fontaine indique que dans les avions, les passagers font face à une atmosphère de crainte et d’hostilité.

Tantôt, dans mon vol pour Paris, il y avait un homme qui faisait de l’asthme. Alors il toussait beaucoup, mais il avait sa pompe, et pour vrai, je n’aurais pas voulu être à sa place , se désole-t-elle.

Elle rapporte qu’en tant que voyageuse, elle reçoit beaucoup de commentaires négatifs. Elle croit que la fermeture des frontières permettrait de rassurer les gens qui craignent la propagation.

Honnêtement, oui, je pense que c’est la chose à faire présentement, croit-elle. J’ai une opinion assez pointue là-dessus parce que depuis quelques jours on m’envoie des roches parce que je suis partie en voyage et là on met tous les voyageurs dans le même bateau, comme quoi on est tous égoïstes.