Inquiétudes dans le milieu de la mise en forme à Ottawa et à Gatineau

On espère que la communauté va se serrer les coudes. C’est ce qui met la nourriture sur notre table. On espère [que le gouvernement] va nous soutenir là-dedans avec une aide financière , explique, Alex Mahoney Jolivette, propriétaire de CrossFit authentique, situé à Gatineau.

La journée a été stressante pour le jeune homme qui supervise plus de 200 clients-athlètes à son entreprise.

Le propriétaire du CrossFit authentique de Gatineau, Alex Mahoney, lors d'un exercice. Photo : Gracieuseté de Alex Mahoney

Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Certains membres ne voulaient pas qu’on ferme. Ils voulaient venir s’entraîner quand même, malgré la force du virus. On veut protéger les gens et on ne veut pas propager le virus. On est pris dans une situation qui n’est vraiment pas le fun , souligne M. Mahoney.

Certains membres se sont déjà prévalus de leur droit de suspendre leur abonnement pour une courte période. L’entraîneur espère que ses clients resteront fidèles à son centre afin qu’il puisse joindre les deux bouts à la fin du mois.

Quelques clients pourraient en inciter d’autres à annuler leur abonnement. C’est comme le virus. J’ai peur que ça crée une vague si ça devient plus grave. Ça nous mettrait vraiment dans la m... Alex Mahoney Jolivette, entraîneur de CrossFit

Alex Mahoney espère pouvoir recevoir des clients en entraînement privé afin d’adoucir l’impact sur son entreprise au cours des prochaines semaines.

L’Ontario en mode attente

Du côté ontarien, le gouvernement n’a pas encore forcé les gymnases et les centres d’entraînement à fermer leurs portes. Le milieu s’inquiète d’une telle décision à venir.

Il y a beaucoup de peur sur les gymnases dans les médias. Les chiffres ont baissé rapidement en peu de temps. Nous devons être créatifs pour garder les portes ouvertes le plus longtemps possible , mentionne Éric Bélanger, propriétaire du club de boxe Final Round d’Ottawa.

Des athlètes s'entraînent au club de boxe Final Round d'Ottawa Photo : Jim Carty / Final Round boxing

On est en affaires depuis 13 ans, mais si on doit fermer pour quelques semaines, ça pourrait rapidement mettre fin à l’entreprise. On va demander l’aide de la communauté pour laquelle on a réalisé beaucoup de projets depuis l'ouverture. Éric Bélanger, club de boxe Final Round

Le club de boxe se concentre beaucoup sur le monde professionnel et encadre plusieurs boxeurs internationaux. Un camp d’entraînement, ça coûte cher. Si mes boxeurs ne peuvent plus de battre, l’argent ne rentre pas là non plus , s'inquiète l’entraîneur.

L'entraîneur Éric Bélanger (au centre) en compagnie des boxeurs professionnels Custio Clayton et Lukasz Weirzbicki. Photo : Gracieuseté de Éric Bélanger

La situation est semblable pour le centre Fitlife à Hawkesbury. Le propriétaire, Marc Charles, se désole que le gouvernement du Québec ait annoncé sa décision un dimanche.

J’ai reçu plus de 200 courriels, textos et appels, mais je n’étais pas au bureau. Les gens stressent un peu et suspendent leurs abonnements , explique M. Charles.

Les gymnases en Ontario sont toujours ouverts pour le moment. Photo : Gracieuseté de Marc Charles

On demande à nos clients de ne pas stresser tout de suite. Ça va bien se passer, ils n’auront pas de perte. Mais, j’espère que les propriétaires des édifices vont travailler avec nous. Marc Charles, propriétaire Fitlife

Une fermeture du centre aurait un impact négatif sur son entreprise, mais aussi sur d'autres domaines liés à la mise en forme. On a d’autres services comme la massothérapie, l'ostéopathie et l’entraînement privé qui apportent d’autres revenus. Ces spécialistes dépendent aussi de nous , rappelle M. Charles.

Afin de traverser la crise, les entrepreneurs ontariens comptent aussi offrir des entraînements en ligne au cours des prochaines semaines et espèrent augmenter le nombre d’entraînements privés.

Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sur les médias sociaux, les messages de gymnases sont légion pour offrir des cours privés à leurs membres. Il semble que ce sera la stratégie adoptée pour plusieurs au cours des prochaines semaines.