Trois nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa

L'Ontario compte jusqu'à 172 cas actifs et cinq personnes qui sont guéries et ne sont plus contagieuses.

La médecin en chef de la Ville d'Ottawa, la Dre Vera Etches, a demandé aux gens de limiter les déplacements non essentiels à l'extérieur des maisons et d'éviter les foules s'ils se rendent au magasin, au parc ou lors d'une promenade.

Le Dre Vera Etches a déclaré qu'il pourrait y avoir de 200 à 1000 cas à Ottawa, étant donné que beaucoup sont probablement non détectés.

