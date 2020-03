Uber Eats suspend ses frais de livraison pour « soutenir l’industrie de la restauration »

Alors qu’on encourage les gens à rester chez eux autant que possible pour prévenir la propagation de la COVID-19, Uber suspend les frais de livraison de son service Uber Eats jusqu’à nouvel ordre afin de « soutenir l’industrie canadienne de la restauration ».

L’entreprise précise dans un communiqué que cette mesure vise toutes les commandes passées dans des « restaurants indépendants » – ce qui exclut les grandes chaînes – au Canada et aux États-Unis. Les frais de livraison d’Uber Eats s'élèvent généralement à quelques dollars par commande.

« Nous savons que les prochaines semaines seront difficiles pour de nombreuses petites entreprises, et nous voulons aider les restaurants à se concentrer à nourrir les gens plutôt que sur les finances », a déclaré la responsable d’Uber Eats pour les États-Unis et le Canada, Janelle Sallenave, dans le communiqué.

En plus de l’exemption des frais de livraison, Uber Eats offrira des « campagnes de marketing spécifiques » pour promouvoir la livraison par les restaurants locaux. L’entreprise veut encourager les restaurants à adhérer à son service en offrant également un programme de paiements quotidiens pour sa clientèle.

Uber Eats s’engage aussi à fournir plus de 300 000 repas gratuits aux personnes qui travaillent dans les réseaux de la santé « en coordination avec les autorités locales et régionales » au Canada et aux États-Unis.

Partout au pays, les restaurants commencent à ressentir les effets de la pandémie de COVID-19. On apprenait samedi que les réservations avaient chuté de près de 50 % dans les établissements de restauration en Alberta.

Au Québec, le gouvernement a annoncé que les restaurants pouvaient continuer d’opérer, mais ils ne pourront servir que 50 % de leur capacité habituelle en matière de clientèle.