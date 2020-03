COVID-19 : l'Ontario reporte le budget

En raison de l'incertitude créée par la COVID-19 et de son impact économique, l'Ontario reporte le dépôt du budget et le remplace par un énoncé économique.

Le budget ontarien devait être présenté le 25 mars. Le ministre des Finances, Rod Phillips, déposera plutôt son énoncé économique.

Il l'a annoncé lors d’une conférence de presse, lundi matin, à laquelle participait également le premier ministre Doug Ford.

Le gouvernement y a confirmé le dépôt d'un projet de loi qui permettra notamment de protéger les emplois des gens qui doivent s'absenter du travail en raison du coronavirus, d'une quarantaine ou prendre soin d'un enfant, à cause de la fermeture d'une école ou d'une garderie.

La province va aussi annuler, et ce rétroactivement, l’obligation qu’ont nombre de travailleurs de présenter un billet du médecin à leur employeur s’ils doivent s’absenter à cause de la COVID-19.

Le maire John Tory Photo : Radio-Canada

Plus tôt lundi, le maire de Toronto avait annoncé une série de mesures destinées à aider les commerces et les travailleurs touchés par la crise de la COVID-19.

« La COVID-19 a un impact dévastateur sur l’économie de la Ville de Toronto », constate le maire.

Les impacts économiques de cette pandémie vont porter un coup sur les revenus des résidents et les commerces de Toronto. John Tory, maire de Toronto

Il a annoncé la création d’un « Groupe de travail sur le soutien économique et le rétablissement » censé aider Toronto à « surmonter l’impact économique de cette pandémie en écoutant les gens et en faisant les choses de manière intelligente et responsable pour les aider ».

Des rencontres avec des représentants de secteurs des différentes industries auront lieu dès lundi. D'autres rencontres seront aussi menées avec « des leaders religieux et communautaires, les universités, les services sociaux et les organismes à but non lucratif, les syndicats de travail, le secteur de la technologie et les grandes compagnies », peut-on lire sur son communiqué.

John Tory, qui est en isolement volontaire dans sa résidence du centre-ville après avoir séjourné à l’étranger la semaine dernière, a partagé ces initiatives sur Twitter.

