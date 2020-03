L'Agence des services frontaliers resserre ses contrôles dans les aéroports

Des questions ont aussi été ajoutées au formulaire électronique que les voyageurs doivent remplir aux bornes d’accueil avant d’être contrôlés par les douaniers.

Les voyageurs en provenance de l’étranger doivent notamment signaler dans ce formulaire tout symptôme et confirmer qu’ils sont au courant des mesures à prendre, notamment de se placer en isolement volontaire dès leur entrée au pays.

Des voyageurs qui arrivaient de l’étranger lundi matin à l’aéroport Montréal-Trudeau ont indiqué que les douaniers questionnaient systématiquement les personnes qui entrent au pays sur leur état de santé et qu’ils leur recommandaient en effet de se placer en isolement.

On nous demande de nous isoler pendant 14 jours : " Vous sentez-vous bien aujourd’hui? Est-ce que vous toussez?" a confirmé une voyageuse qui venait de franchir les douanes de l’aéroport Montréal-Trudeau au retour d’un voyage aux États-Unis.

De la documentation contenant des instructions sur les mesures de prévention à prendre ce qu’il faut faire en cas de l’apparition de symptômes a également été remise à certains des passagers à qui nous avons parlé.

Plus d'agents, plus de questions, plus de détection

Mais les mesures que déploie l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada dans les aéroports vont plus loin, précise Ashley Lemire, responsable du bureau des relations avec les médias de l’Agence, qui précise qu’elles seront complètement déployées d’ici les prochains jours.

Dans un courriel, Mme Lemire explique que dans un premier temps, le nombre d’agents frontaliers a été augmenté dans les principaux points d’entrée du pays.

Les agents supplémentaires effectuent des contrôles de santé publique et sensibilisent le public en observant visuellement les voyageurs qui arrivent et en s'engageant auprès d'eux pour s'assurer qu'ils connaissent les directives fournies par l'Agence de la santé publique du Canada , explique la porte-parole de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada .

Des questions pour dépister la maladie sont aussi posées à tous les voyageurs qui tentent d’entrer au Canada afin d'identifier les voyageurs qui pourraient être porteurs de la maladie.

Les agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada ne se contentent pas d'interroger les voyageurs sur leur état de santé, ils sont là pour observer les signes visibles de maladie et orienteront tout voyageur qu'ils soupçonnent d'être malade, quelle que soit la façon dont le voyageur a répondu à la question de contrôle de santé. Ashley Lemire, responsable des relations avec les médias à l’ASFC

Un agent du service frontalier à l'aéroport Pearson. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Tous les voyageurs qui montrent des symptômes de type grippal seront immédiatement dirigés vers du personnel de l' ASPCAgence des services frontaliers du Canada pour une évaluation plus approfondie de leur état de santé et des risques de contagion qu’ils représentent.

Des affiches et de la signalisation pour sensibiliser ou informer les voyageurs sont également installées à tous les points d’entrée du pays. Il s’agit de s'assurer que tous les voyageurs comprennent l'importance de surveiller leur santé et de contacter les autorités sanitaires de leur province s'ils tombent malades , explique Ashley Lemire.

Pourtant, en dépit de ce discours rassurant de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada , plusieurs voyageurs dénonçaient ce week-end un manque d'information et de précautions à l'aéroport Pearson de Toronto. Des voyageurs rapportaient notamment sur Twitter avoir été coincés pendant plus d’une heure dans des files d’attente en compagnie de centaines d’autres passagers sans présence de désinfectant, de masque ou de mesure de dépistage de la part des agents frontaliers qui n’étaient par ailleurs que six pour gérer le flot de voyageurs.

Davantage de mesures fédérales attendues cet après-midi

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau qui est l’objet de critiques et de demandes insistantes de certaines provinces, dont le Québec, pour que le Canada cesse d’accueillir des touristes de l’étranger notamment en provenance des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, doit faire une annonce à 13 h lundi après-midi concernant entre autres les aéroports du pays.

Selon nos informations, le premier ministre annoncerait que les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver seraient désormais les seuls à pouvoir accueillir des vols commerciaux en provenance de l’étranger. Certaines exception seraient autorisées concernant des vols en provenances des États-unis notamment.

Des mesures plus sévères envers les voyageurs qui entrent au pays seraient aussi annoncées, mais il serait toujours hors de question de fermer les frontières du pays.

À Montréal, les autorités municipales ont entrepris de déployer elles-mêmes des dizaines d’agents à l’aéroport Trudeau pour sensibiliser les voyageurs qui arrivent dans la métropole face aux risques liés à la pandémie et ce qu'ils doivent faire pour éviter la propagation de la maladie.