COVID-19 : Montréal déploie des ressources à l'aéroport Trudeau

La Ville de Montréal va dépêcher des équipes de professionnels de la santé et de la sécurité publiques à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau dès 13 h pour enjoindre aux voyageurs arrivant au pays de s'isoler pour 14 jours.

C'est ce qu'a annoncé la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, lors d'un point de presse donné en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cette mesure, qui souligne à gros traits l'insatisfaction de la Ville face aux mesures prises par le gouvernement fédéral aux aéroports, avait été révélée dimanche par Radio-Canada.

Elle vise tous les voyageurs qui entrent au pays, qu'ils soient québécois, canadiens ou étrangers, a précisé la Dre Drouin. Ces derniers sont priés de ne pas aller travailler, de ne pas visiter de lieux publics, et d'éviter toute visite.

Les gens qui reviennent seuls et qui doivent réintégrer leur famille sont incités à s'isoler de leurs proches et de faire chambre à part. Ils sont aussi invités à porter un masque et à se tenir à 2 mètres de distance d'eux en tout temps.

Les voyageurs sont aussi priés de prendre leur température deux fois par jour, et de surveiller l'apparition de symptômes grippaux (fièvre, toux, difficultés respiratoires, nausées, vomissements) tous les jours.

Si tel est le cas, toute personne doit contacter immédiatement le 1 877 644-4545, a rappelé la Dre Drouin.

La directrice régionale de santé publique de Montréal a par ailleurs fait savoir qu'elle a demandé des thermomètres et des masques chirurgicaux à Ottawa, afin que les agents montréalais puissent les remettre aux voyageurs.

Chaque voyageur qui ne suit pas les consignes de santé publique crée une « brèche » pouvant potentiellement compromettre les stratégies de santé publique mises en place, a-t-elle souligné.

Selon la Dre Drouin, 11 cas de COVID-19 ont été recensés à Montréal. La première personne à avoir contracté la maladie est guérie, a-t-elle annoncé. Deux autres personnes sont soignées aux soins intensifs.

Plus de détails à venir.