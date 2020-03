Suggestion de musées à visiter dans le confort de chez soi

Avec les annulations d'événements et fermetures d'établissements culturels, voici une suggestion de musées à visiter virtuellement en ces jours de confinement et mesures préventives de la COVID-19.

Plusieurs institutions muséales d'ici comme à l'international possèdent des collections d’œuvres en ligne.

Le Musée virtuel  (Nouvelle fenêtre) permet de visiter des expositions de plusieurs musées au Canada, un répertoire de plus de 3000 établissements canadiens et une base de données contenant plus de 600 expositions virtuelles.

Du Musée des beaux-arts de Montréal à la MacKenzie Art Gallery, en passant par la Collection McMichael d’art canadien, il est possible de naviguer à travers une vaste collections d’œuvres d'art d'ici tout en restant chez soi.

Visiter les plus grands musées du monde

Le Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Metropolitan Museum ou le MoMA, à New York, ouvrent également leurs portes virtuellement.

L'accès à ces musées, de même qu'à d'autres partout à travers le monde, se fait à partir de la riche collection de musées virtuels sur Google Arts & Culture  (Nouvelle fenêtre) .

Grâce à une numérisation de haute qualité, il est possible de zoomer sur les œuvres pour avoir accès à leurs détails, en plus des descriptifs, presque comme si on était sur place.

Il est possible d'observer des photos et des peintures de La Casa Azul, la maison où résidait Frida Kahlo, située à Mexico, directement sur Google Arts and Culture. Photo : Shutterstock / Museo Nacional Maexico

The Frick Collection, à New York, a aussi sa collection sur le web. Il est possible de faire un tour virtuel du musée  (Nouvelle fenêtre) et s'y promener pour apprécier les expositions actuelles et mêmes les précédentes, sur plusieurs années.

On peut également cliquer sur le plan de chaque salle du musée pour y entrer virtuellement et s'y promener en vision 360 degrés.