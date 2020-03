Les fonctionnaires fédéraux invités à travailler de la maison

Dans un courriel envoyé aux gestionnaires hier soir, le Conseil du Trésor demande à tous les gestionnaires de la fonction publique de déterminer qui sont les employés qui relèvent des services essentiels et qui devront se présenter au travail.

Les gestionnaires devront identifier et déterminer la meilleure façon de gérer les situations exceptionnelles qui ne se prêtent pas au télétravail, telles que les services essentiels nécessitant une présence sur site, les limitations de sécurité, etc. , a mentionné le Conseil du Trésor dans un courriel envoyé à ses employés.

Dans l’optique qu’on veut vraiment aplatir la courbe d’infection des Canadiens, on a demandé à tous nos gestionnaires d’envisager le télétravail pour nos employés à tous nos emplacements du gouvernement , affirme à Radio-Canada Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire au Conseil du Trésor.

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et secrétaire parlementaire au Conseil du Trésor. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On leur demande d'identifier une approche souple tout en assurant que les services qui sont essentiels soient maintenus et qu’on peut fournir des services aux Canadiens , croit M. Fergus.

Une mesure qui réjouit l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, c’est une excellente nouvelle, c’est ce qu’on souhaitait, c’est ce qu’on demandait, depuis plusieurs jours maintenant , a affirmé Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC.

On n’a jamais eu cette expérience-là dans le passé, nous allons voir si la capacité informatique est là, on va tester tous ces outils-là en espérant que ça fonctionne. Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada

La vice-présidente nationale exécutive de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard, dans les studios de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Des fonctionnaires confus

Le courriel du Conseil du Trésor semble avoir causé une certaine confusion chez de nombreux fonctionnaires lundi matin.

Je trouve cela vraiment stressant, ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait, et s’il y a des cas au gouvernement , a affirmé Sylvie Gauthier qui travaille au département des ressources humaines à Affaires mondiales Canada.

Mme Gauthier et sa collègue Mandy Mallette allaient chercher leur matériel au bureau pour pouvoir travailler de la maison.