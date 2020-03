COVID-19 : vives préoccupations quant à l’ouverture des écoles en Saskatchewan

À son avis, il serait judicieux de suspendre les classes pendant quelques jours afin de réfléchir aux prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans la province.

Patrick Maze affirme que les enseignants doivent être impliqués rapidement dans le plan de la province pour contrer la propagation de la maladie et que cette dernière doit agir plus tôt que tard pour protéger la santé des enseignants et des élèves.

Il indique que le personnel des établissements scolaires en Saskatchewan devra éventuellement manoeuvrer tant bien que mal avec un changement des horaires pour les élèves et que la situation est complexe pour les écoles qui comptent beaucoup d’élèves.

Ce serait logique de prendre une pause pendant quelques jours et de régler ces problèmes. Nous essayons d’être patients, mais nous entendons beaucoup de préoccupations et peu de réponses [de la province] , note-t-il.

Patrick Maze aurait aimé que la province décide de fermer les écoles pendant quelques jours. Photo : Don Somers

Envoyer ou non les enfants à l’école?

Pendant ce temps, de nombreux parents sont indécis quant à l’idée d’envoyer leur enfant à l’école cette semaine.

Danita Brian, qui habite à Saskatoon, envisage de garder cinq de ses enfants à la maison pour l’instant, mais elle croit que la province doit rapidement emboîter le pas des nombreuses provinces, comme l’Alberta, l’Ontario et le Québec, qui ont tour à tour décidé de suspendre les cours.

Les gens ne prennent pas [la pandémie de COVID-19] au sérieux. Danita Brian, mère de Saskatoon

Ella Reichert, qui est une élève de 15 ans au Collège Balfour, à Regina, pense également que la décision de garder les écoles saskatchewanaises ouvertes n’est pas appropriée.

Entre les cours, il y a beaucoup de monde et beaucoup de mouvements dans les corridors, mais peu d’espace [pour prendre ses distances par rapport aux autres élèves] , mentionne-t-elle, tout en soulignant qu’il est possible que cette réalité contribue à la propagation du virus.

Idéalement, j’aimerais que l’école soit fermée jusqu’à ce que le gouvernement provincial s’assure qu’il pourra contenir le virus et empêcher sa propagation. Ella Reichert, élève au Collège Balfour

Pour le moment, un cas de COVID-19 a été confirmé en Saskatchewan alors que cinq autres cas présumés sont toujours en train d’être analysés au Laboratoire national de microbiologie de l’Agence de la santé publique du Canada à Winnipeg.

Avec les informations de Creeden Martell