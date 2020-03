COVID-19 : la garderie Les Boutons d’Or fermée à partir du 23 mars

Le conseil d’administration et la direction de la garderie Les Boutons d’Or à l'Île-des-Chênes emboîtent le pas à la province concernant la décision de fermer toutes les écoles à compter du 23 mars en raison de la COVID-19.

La garderie restera ouverte la semaine du 16 au 20 mars, mais la direction suggère aux parents de ne pas amener les enfants à l’école s’ils sont malades ou s’ils reviennent d’un récent voyage.

C’est extrêmement important de ne pas apporter ton enfant au centre cette semaine pour la sécurité et la santé des autres enfants et du personnel , explique la directrice de la garderie, Shelby Hunter, dans un communiqué envoyé aux parents.

Selon le communiqué, les frais de garderie pour les semaines du 6 au 10 avril seront remboursés sur la prochaine facture, soit sur la facture du mois de mai 2020.

Par contre, il n’y aura aucun remboursement pour les semaines du 16 et du 23 mars, car la politique des règlements de base stipule qu’à l'occasion d’une fermeture causée par des conditions imprévues, les frais ne seront pas remboursés.

Le Manitoba hésite à imposer la fermeture des services de garde

Les autorités de la santé du Manitoba n’ont pas encore pris de décision de fermer des services de garde.

Le docteur hygiéniste en chef de la province, Dr Brent Roussin, estime que les risques de propager la maladie restent faibles dans les services de garde, puisque ces derniers ne reçoivent pas autant d’enfants que les écoles.

De plus, la fermeture des garderies pourrait causer un manque de ressources dans le système de la santé si des parents, qui sont des techniciens en laboratoire, des infirmières, des infirmiers, et des docteurs, sont obligés de rester à la maison en raison des fermetures des garderies.

On connaît les conséquences sur les parents, et les conséquences peuvent être encore plus importantes sur les parents qui travaillent dans le domaine de la santé , explique le Dr Brent Roussin.

Certains parents se voient obligés de se tourner vers les services de garde quand les écoles seront fermées la semaine prochaine.

Un parent d’élève, Sajed Haque, explique que lorsque les écoles seront fermées, son fils devra passer la journée à la garderie pendant que les deux parents seront au travail.

D’autres garderies s'inquiètent en attente de directives de la province

Bien qu’elle attend impatiemment la décision de la province, la directrice de la garderie Les P'tits Brisous à La Broquerie, Andrée Rémillard, affirme être neutre au sujet d'une fermeture des services de garde.

Elle dit comprendre l’importance de pratiquer l’isolement pour la protection des enfants et des employés. Elle s’inquiète par contre pour les parents qui travaillent dans le domaine de la santé, pour qui le service de garde est essentiel.

J’ai aussi beaucoup de parents qui sont des pompiers, des paramédicaux, des policiers qui ont besoin de ce service , affirme-t-elle.

La directrice de la garderie Les Petits Génies à Saint-Boniface, Anick Lia-Péhé, souhaite que la province puisse prendre une décision sur la fermeture des garderies afin de ralentir la propagation de la maladie.

Elle s'inquiète au sujet d'un manque de personnel pour sa garderie. Elle dit avoir déjà reçu l'appel d'un de ses employés qui dit ne pas pouvoir aller travailler pour sa sécurité .

Je ne peux pas avoir 40 enfants dans ma main [...]. Ça peut causer beaucoup d'ennuis , souligne Anick Lia-Péhé.

La directrice des Petites Grenouilles à Saint-Pierre-Jolys, Chantal Maynard, ajoute c'est beaucoup de stress, on sait pas quoi faire , soupire-t-elle.

Elle rajoute qu'il est difficile de pratiquer la distance sociale avec des enfants d'âges préscolaires.

La directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba, Brigitte L'Heureux, demande à la province de faire preuve de leadership et de prendre la décision de fermer les services de garde en même temps que les écoles.

Je pense que c’est un énorme poids à mettre sur les éducateurs et les éducatrices. Brigitte L'Heureux, directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba

Les garderies ne souhaitent pas prendre de décision sans la province, afin d'assurer de recevoir du financement en cas de fermeture.

Ça se peut qu’on ne reçoive pas tous nos octrois de la province, si la province décide qu’on ne devrait pas fermer et qu'on va à l’encontre de la décision , explique Andrée Rémillard.

Avec les informations de Abdoulaye Cissoko et Marina von Stackelberg