Les écoles sont fermées au Nouveau-Brunswick, mais pas tous leurs services

Toutes les écoles publiques de la province sont fermées à compter de lundi pendant au moins deux semaines en raison de la pandémie de la COVID-19. Tous les événements interscolaires sont annulés ou reportés, y compris les tournois d’échecs, les parties sportives et les symposiums. Les installations scolaires sont aussi fermées au public pour la tenue d’activités communautaires.

Ces mesures ne devraient pas entraîner de conséquences sur l'apprentissage pour le moment, estime la directrice générale du District scolaire francophone sud, Monique Boudreau.

Une fermeture des écoles de deux semaines aura peu d’impact sur l’année scolaire des élèves. On est très chanceux cette année. On a eu très peu de journées de tempête. Les élèves n’ont pas manqué beaucoup de classe à ce niveau-là , dit-elle.

Les familles peuvent tout de même organiser des activités pour favoriser l'apprentissage chez leurs enfants.

Entre-temps, s’il y a des enfants, des élèves à qui leurs enseignants ont donné des devoirs, s’ils peuvent s’avancer dans leurs différentes matières, on les encourage à le faire. La lecture est toujours, toujours, importante. Pour le primaire, encouragez la lecture tous les jours , recommande Monique Boudreau.

Les services maintenus

Les services de garde en milieu scolaire sont maintenus pour le moment, indique la directrice générale.

Les centres de petite enfance, les garderies, devraient avoir communiqué avec les parents en fin de semaine. C’est que dans les écoles, par exemple s’il y a des services de garde, ils sont ouverts pour les parents , affirme Monique Boudreau.

La Prestation des services intégrés (PSI) est aussi maintenue.

Le personnel qui s’occupe de la santé et du mieux-être des enfants, particulièrement ce sont des enfants plus vulnérables, demeure toujours une priorité. Ces services-là sont maintenus. On demande aux parents de communiquer avec leur équipe enfant-jeune pour avoir des informations au sujet des rendez-vous, etc. , indique Mme Boudreau.

Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud, conseille aux parents d'encourager leurs enfants à faire de la lecture durant ces deux semaines de congé (Archives). Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Les services sont aussi maintenus dans le cas des élèves suivis par des experts en santé mentale et qui ont déjà un rendez-vous, précise Mme Boudreau.

Les parents qui souhaitent passer à l’école récupérer les effets personnels de leurs enfants devraient bientôt avoir l’occasion de le faire.

Pour le moment, il n’est pas possible d’entrer dans les écoles pour aller chercher des effets personnels. La directive que nous avons envoyée à nos directions d’école, c’est de commencer à travailler sur un horaire pour permettre à de petits groupes d’entrer chercher leurs effets personnels. On va leur communiquer cette information cette semaine , explique Monique Boudreau.

Puisqu'il n’y a pas de classe durant ces deux semaines, les enseignants et les aides-enseignants n’ont pas à se présenter au travail, ajoute Monique Boudreau.

Les administrateurs et les concierges travaillent comme d’habitude. De nombreux employés sont invités à travailler de la maison.