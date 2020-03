Une femme dans la trentaine atteinte de la COVID-19 dans l'est ontarien

Le Bureau de la santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a confirmé, dimanche, qu'une femme dans la trentaine de Prescott-Russell est atteinte de la COVID-19.

La patiente est une étudiante en sciences infirmières au Collège St-Lawrence de Cornwall, et qui est revenue d'un voyage à New York le 9 mars dernier.

Elle s'est présentée le 12 mars à l'Hôpital Glengarry Memorial d'Alexandria avec de légers symptômes de toux et des douleurs généralisées.

Les analyses ont confirmé, samedi, qu'elle était atteinte du coronavirus. La femme a été retournée chez elle où est en ce moment en auto-isolement.

Selon le BSEOBureau de la santé de l'est de l'Ontario , la femme n'a assisté qu'à un seul cours, le 10 mars, à la suite de son retour de New York et a travaillé dans un groupe de trois personnes. Elle ne présentait pas de symptômes à ce moment.

Le BSEOBureau de la santé de l'est de l'Ontario a identifié quatre proches de la victime qui ont sont maintenant surveillés et ont été mises en isolement volontaire.

Les Comtés unis de Prescott et Russell ont par ailleurs annoncé que l’accès à ses bureaux sera limité à partir du lundi 16 mars en lien avec la COVID-19.