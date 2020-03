Une femme dans la trentaine atteinte de la COVID-19 dans l'est ontarien

Le Bureau de la santé de l'est de l'Ontario (BSEO) a confirmé, dimanche, qu'une femme dans la trentaine de Prescott-Russell est atteinte de la COVID-19.

La patiente est une étudiante en sciences infirmières au Collège St-Lawrence de Cornwall, et qui est revenue d'un voyage à New York le 9 mars dernier.

Elle s'est présentée le 12 mars à l'Hôpital Glengarry Memorial d'Alexandria avec de légers symptômes de toux et des douleurs généralisées.

Les analyses ont confirmé, samedi, qu'elle était atteinte du coronavirus. La femme a été retournée chez elle où est en ce moment en auto-isolement.

Selon le BSEOBureau de la santé de l'est de l'Ontario , la femme n'a assisté qu'à un seul cours, le 10 mars, à la suite de son retour de New York et a travaillé dans un groupe de trois personnes. Elle ne présentait pas de symptômes à ce moment.

Le BSEOBureau de la santé de l'est de l'Ontario a identifié quatre proches de la victime qui ont sont maintenant surveillés et ont été mises en isolement volontaire.

Il n'y a pas de risque d'infection ou de menace pour le restant du campus St-Lawrence, ce qui inclut les résidences , a affirmé le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste au BSEO Bureau de la santé de l'est de l'Ontario .

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Dr Paul Roumeliotis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le Dr Roumeliotis estime qu'une cinquantaine de tests ont été effectués dans l'est ontarien depuis le début de la crise.

La décision pour faire des tests aux gens, seulement s'ils ont des symptômes et seulement s'ils ont voyagé dans des régions identifiées où il a de nombreux cas de la COVID-19 , précise le Dr Roumeliotis. Il faut mentionner aussi qu'on ne teste pas les gens qui n'ont pas de symptômes.

Le BSEOBureau de la santé de l'est de l'Ontario a identifié des locaux pour d'éventuels centres de dépistage dans la région, mais ne les ouvrira qu'au besoin.

Les Comtés unis de Prescott et Russell ont par ailleurs annoncé que l’accès à ses bureaux sera limité à partir du lundi 16 mars en lien avec la COVID-19.

Fermetures dans l'est ontarien

L'administration des Comtés unis de Prescott et Russell a également annoncé la fermeture ou l'implantation de mesures de contrôle à bon nombre de ses centres de service.

Les Centres pour l’enfant et la famille ON y va seront fermés à compter de mardi, tout comme le Bureau des infractions provinciales dès lundi. Toutes les audiences prévues du 16 mars au 3 avril sont reportées à des dates ultérieures.

L'accès aux visiteurs au bureau administratif des Comtés unis à L'Orignal sera limité aux urgences seulement. Les citoyens désirant s'y rendre devront appeler au préalable.

Qui plus est, l'accès aux bureaux doit se faire seulement par des entrées spécifiques. Un questionnaire et test de dépistage sont obligatoires pour chaque personne (employés et visiteurs) , peut-on lire dans un communiqués envoyé lundi.

La Ville de Hawkesbury ferme elle aussi ses édifices municipaux jusqu'à nouvel ordre. Le personnel municipal pourra toutefois continuer de travailler et les dates de paiement des taxes foncières et des services d'eau sont maintenues.