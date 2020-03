Val-d’Or veut construire des logements sur un terrain destiné à devenir un parc

Quand il a acheté son condo en juillet dernier sur la rue de l’Esplanade, Norman Laflamme avait reçu l’assurance que le terrain vague devant chez lui était destiné à un parc, un projet dans les cartons depuis plus de 10 ans. Cependant, la Ville de Val-d’Or s’apprête à lancer un appel de projets pour y construire un immeuble à logements qui pourrait occuper jusqu’à 40 % de la superficie du terrain, situé à l’angle des rues Germain et DeLorimier.

Alerté de cette décision, Norman Laflamme a recueilli 160 signatures des résidents du secteur sur une pétition demandant à la Ville de revenir sur sa décision.

Les citoyens veulent un parc et, pour une raison que je ne comprends pas, la municipalité nous dit non, on va aller à l’encontre, lance-t-il. On a un espace vert qu’on va sacrifier pour créer un îlot de chaleur. Les gens du secteur n’ont pas d’espace. Ils fondaient beaucoup d’espoir dans un parc multigénérationnel. Il y a un bris de confiance avec la municipalité. C’est ce que les gens nous ont dit. Ils n’en reviennent juste pas.

De l’espace pour les deux projets

Selon le maire Pierre Corbeil, la pénurie de logements et le manque de terrains disponibles pour la construction expliquent cette volte-face.

C’était un espace retenu pour la construction d’un parc, mais le zonage permet aussi la construction de logements, explique-t-il. C’est un espace très vaste qui peut recevoir les deux projets. De plus, la vente d’une partie du terrain va nous aider à réaliser le parc financièrement et probablement plus rapidement.

De 25 % à 40 % du terrain

La Ville connaîtra l’ampleur exacte de l’espace amputé et le nombre de logements construits une fois son appel de projets complété. Il y a un an, la Ville évoquait la possibilité de dédier 25 % du terrain pour la construction, ce qui avait reçu l’approbation du conseil de quartier. Toutefois, quand le projet a été présenté une fois de plus, en février dernier, il était maintenant question de céder 40 % de l’espace pour le projet de logements, ce qui n’a pas plu aux citoyens du secteur.

La conseillère municipale Èveline Laverdière. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Pour une foule d’arguments, c’est un projet qui peut être intéressant, reconnaît la conseillère Éveline Laverdière. Mais les citoyens du quartier attendaient le parc et espéraient le garder de façon intégrale. Ils veulent un milieu de vie, un lieu de rencontre. C’est un projet très attendu et il doit répondre aux besoins des gens. Mon travail, c’est de porter la voix des citoyens de mon quartier et leurs arguments. Après ça par contre, c’est le conseil qui a pris la décision.

Manque de logements?

Pour Norman Laflamme, l’argument du manque de logements à Val-d’Or ne tient pas la route. La Corporation de développement industriel nous dit qu’il manque 1 200 portes depuis 2017, mais ce même organisme n’arrive pas à vendre les 5 maisons qu’il a construites l’an passé. Pour 32 portes de logements, on dit aux 400 personnes autour que ce n’est pas grave, alors qu’on sait qu’on a besoin d’espaces verts avec le réchauffement de la planète. En plus, ce sont des logements qui pourraient coûter jusqu’à 1 500 $. Ce n’est même pas ce genre de logements dont on a besoin , déplore-t-il.