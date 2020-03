Les restaurants de l’Estrie forcés de tourner au ralenti

Certains propriétaires rencontrés songent à fermer, surtout les plus petits établissements qui ne pensent pas faire leurs frais. Ils entendent évaluer la situation au cours des prochains jours.

Le restaurant O'Chevreuil demeurera ouvert, mais son propriétaire souhaite obtenir de l'aide gouvernementale.

le propriétaire Charles Pariseau fait valoir que 50 % de sa clientèle ne va pas suffire à payer l’ensemble des frais fixes à débourser par le restaurant.

Au restaurant Le Chou de Bruxelles de Sherbrooke, la propriétaire croit que ce manque à gagner pourrait se transformer en une opportunité d'affaires.

Nous on veut que notre personnel travaille, on ne veut pas qu’ils aient des pertes financières. Ce qu’on va faire, c’est de livrer notre nourriture directement aux gens, donc ils n’auront pas besoin de sortir , décrit Gabrielle Homans, propriétaire du restaurant le Chou de Bruxelles.

Contrairement aux restaurants, plusieurs autres commerces ont été forcés carrément de fermer leurs portes, dimanche, pour poursuivre les efforts de lutte contre la COVID-19.

Les commerces visés par l'interdit Bars

Gyms

Cinémas

Spas

Saunas

Arcades

Discothèques

Centres de ski

Parcs récréatifs

Piscines

Bibliothèques

Arénas

Salles de danse

Cabanes à sucre

Restaurants de type buffet

Cinémas fermés

Les grilles sont déroulées devant les portes de la Maison du cinéma de Sherbrooke. Le propriétaire Alexandre Hurtibise comprend la décision du gouvernement, mais il espère évidemment que cet arrêt ne sera pas trop long.

Les cinéphiles eux se questionnent sur ces nouvelles mesures.

Je suis totalement d’accord et je crois qu’ils devrait tout fermer , affirme une dame qui s’apprêtait à se procurer des billets pour assister à un film avec sa nièce.

C’était le dernier bastion sur lequel on pouvait se rabattre. On est passé au Musée et c’est fermé depuis une demi-heure, alors il ne nous reste plus grand-chose , souligne une autre cinéphile.

La femme affirme être déçue de la situation actuelle.

Avec les informaitons de Jean Arel