Ottawa n'écarte pas une fermeture des frontières

C’est une situation sans précédent, qui demande des mesures sans précédent, mais il faut prendre des mesures raisonnées, proportionnelles et c’est ça qu’on applique à travers le pays , explique-t-il.

Le ministre a indiqué que le gouvernement fédéral évaluait les différents scénarios qu’il pourrait mettre en place pour contenir la pandémie de COVID-19, qui a fait un mort jusqu'à maintenant. On recense plus de 300 cas confirmés au pays.

Une potentielle fermeture des frontières pourrait être envisagée.

Mes collègues sont en train de regarder les mesures additionnelles qui vont être mises en place. Nous ne sommes plus dans le pourquoi, mais dans le comment... Comment on peut opérationnaliser ces nouvelles mesures. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Pour l'instant, le ministre Champagne appelle à la prudence et à agir de manière raisonnée. Le pire qu’on peut faire dans une situation d’urgence, c’est spéculer. Moi, je fonctionne à partir des faits. Les faits pour l’instant : on a été capable de contrôler la frontière , estime-t-il.

Selon Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, il existe une base scientifique à vouloir resserrer les frontières afin de freiner la propagation d'un virus. Les études scientifiques montrent qu'arrêter le trafic et les voyages ne va pas enrayer la pandémie, mais va permettre de la retarder. Et retarder la propagation du virus, c’est ce que nous souhaitons en ce moment , a-t-elle expliqué lors de l'émission spéciale Découverte en direct, présentée dimanche sur ICI RDI. Selon elle, il y aurait donc une base scientifique pour prendre certaines mesures que le gouvernement fédéral n'a pas jugé nécessaire de prendre jusqu'à présent.

Des mesures fortes réclamées par deux oppositions

Le Bloc québécois et le Parti conservateur ont réclamé, chacun de leur côté, un contrôle plus étroit des frontières canadiennes.

Le Bloc québécois a même proposé une série de 22 mesures visant à « mieux gérer les points d'entrée au pays ».

Il importe qu'avec une direction claire, documentée et ferme s'appuyant sur la science, les experts mobilisés et de l'information officielle et quotidienne, que nous parvenions à réduire à leur plus strict minimum les drames humains appréhendés , a déclaré en point de presse le chef bloquiste, Yves-François Blanchet.

Ainsi, pour le Bloc, le gouvernement fédéral devrait établir des critères permettant l'accès au territoire canadien pour les visiteurs étrangers, comme la collaboration internationale ou la recherche scientifique. Tous ceux qui ne respecteraient pas ces critères ne pourraient pas entrer au Canada. Quant à ceux qui seront autorisés, ils devront subir un test de dépistage ou s'assujettir à une quarantaine.

Pour les touristes canadiens, le parti a aussi suggéré des mesures sévères. Selon la formation politique, les déplacements vers l'étranger considérés comme non essentiels par les autorités compétentes devraient être interdits, peu importe la destination. Une date limite devrait être déterminée afin que tous ceux qui ne seraient pas de retour au pays à ce moment-là doivent obtenir une autorisation spécifique.

Les conservateurs, de leur côté, ont réclamé de nouveau au gouvernement la fermeture des frontières canadiennes. Selon les porte-paroles du parti en matière de santé et de sécurité publique, se contenter de croire en la bonne volonté des gens ne suffit pas.

Il ne suffit pas que le gouvernement annonce une politique. Il doit aussi assurer qu'elle est appliquée et que le personnel de première ligne a les ressources et les appuis nécessaires , ont déclaré Matt Jeneroux et Pierre Paul-Hus dans un communiqué.

Les conservateurs ont notamment réclamé l'application de « mesures de dépistage améliorées aux aéroports, aux ports et aux postes frontaliers terrestres » et l'arrêt de « tous les vols entrants et sortants des régions à risque élevé ».

